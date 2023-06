Incendio destruyó una vivienda en Paraná y piden ayuda para una familia

Un incendio se produjo durante el transcurso de este jueves en una vivienda ubicada en calle Arévalo, de la ciudad de Paraná. En ese sentido,dialogó con Romina, dueña de la casa afectada por el fuego.“El día jueves una estufa se cayó y produjo un incendio, no me encontraba en el lugar porque estaba cuidando a mi hijo y en ese momento me olvide de apagarla”, manifestó.Por último, aquellas personas interesadas en colaborar pueden hacerlo comunicándose al número “154060576”.