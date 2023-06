Video: El artista Juan Pablo Carrivalli le cantó a Paraná

En el marco de los 210 años de la ciudad de Paraná, el cantante y guitarrista Juan Pablo Carrivalli deleitó a la teleaudiencia decon algunas de sus sentidas canciones sobre la capital entrerriana y dialogó sobre sus creaciones más emblemáticas.“Me inspira la identidad de Paraná, eso es lo que siempre me da vueltas. Todas mis canciones tienen que ver con esta ciudad, donde trato de reflejar el paisaje geográfico y humano”, manifestó.Además, se refirió a las posibilidades que tuvo para irse a vivir a otra ciudad: “Cuando se me presentó una oportunidad, fue una elección quedarme”, y añadió que su decisión se debió a las “raíces donde otras serán mejores, pero esta es la mía. En esta ciudad tengo a mi familia”.Asimismo, agregó que “siempre pongo de ejemplo mi adolescencia, la cual tiene que ver con mediterráneo de Serrat, entre otras cosas. Si uno escucha el tema de ‘Penélope’, ninguno de nosotros la conocimos, pero todo el mundo la imagina a su manera”.“Las canciones que hemos compuesto con Julio no hacen otra cosa que contar hijos queridos que tuvo la ciudad, en un marco de vivencias que todo el mundo las tenía”, expresó.Finalmente, el cantautor aseguró: “Mi lugar de Paraná es la barranca. Siempre me da emoción porque fui sincero”.