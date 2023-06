Cortes en el Túnel: “Tienen el derecho a protestar, pero que no nos afecten”

Paraná Colectiveros nucleados en UTA realizaron cortes en el acceso al Túnel Subfluvial

Colectiveros del transporte urbano de pasajeros nucleados en UTA Entre Ríos realizaron cortes alternados en el acceso al Túnel Subfluvial, del lado de Paraná hacia Santa Fe. La medida de protesta, que se levantó pasadas las 15, se dio en el marco del paro de este jueves y viernes que llevan adelante los choferes en reclamo del cumplimiento del acuerdo salarial firmado en paritarias.La interrupción del tránsito generó gran malestar en los automovilistas que se vieron varados mientras duraban los cortes rotativos.“El problema es que nos trancan todo y no sabés a qué hora vas a llegar”, expresó por su parte un camionero que trasladaba animales desde Corrientes hacia Córdoba.“Es una manera de reclamar y está bien, pero nos perjudican”, lamentó otro trabajador que viajaba desde Gualeguaychú a Santa Fe.Finalmente, un camionero dijo la protesta de UTA “nos afecta porque estamos con horario y no llegamos, la gente que reclama está en su derecho, hay que tener paciencia no queda otra”.