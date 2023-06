El acatamiento al paro es alto en escuela Manuel Estrada de Paraná

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) convocó a una huelga nacional para hoy, al igual que lo hizo la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), en repudio a la represión del gobierno de Gerardo Morales a las protestas que atraviesan toda la provincia de Jujuy contra la reforma constitucional. Además, en Paraná se concreta una medida de fuerza del transporte urbano de colectivos.En este contexto,consultó en la Escuela Nro. 96 “José Manuel Estrada” de Paraná sobre el funcionamiento en la institución.Al respecto, la directora, Marcia Cáceres, mencionó a Elonce que “el paro tiene que ver con lo que está pasando el pueblo de Jujuy particularmente la docencia , es por ello el alto acatamiento”. Además, acotó que “el paro de colectivos no afecta mucho a la institución porque la mayoría de los alumnos son de la zona y los docentes concurren normalmente”.“Si los niños no vienen a clases no vienen al comedor, es algo particular de la comunidad”, dijo la docente al señalar que trabajan fuertemente e en el cierre de la primera etapa del año. “La escuela tiene una matrícula que año aumenta, es un gran logro y valoramos mucho el acercamiento con las familias y lograr un trabajo articulado con el centro de salud de la zona.Al finalizar, sumó que está próximo a que comience la obra de puesta en valor del edificio, se construirán baños para discapacidad, una renovación integral del comedor, veredas, puertas y ventanas. Asimismo, detalló que recibieron instrumentos para la orquesta comunitaria de la escuela.