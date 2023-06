Multisectorial de DDHH marchó en Paraná en contra de la represión en Jujuy

La Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná llevó a cabo a un paro y movilización previsto este jueves en apoyo a la lucha que encabeza el pueblo jujeño y para repudiar la represión policial en esa provincia.En Paraná las organizaciones sociales se concretaron en la Plaza 1ero de Mayo.



El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE),Oscar Muntes, informó a Elonce que están “muy conformes con una medida de fuerza contundente y clara; los trabajadores tomaron conciencia sobre la situación y tienen la claridad de decir No a la represión en Jujuy; No a la reforma de la constitución provincial en como a la llevó a cabo Morales y No a la definición de la derecha reafirmada con Frigerio en entre Ríos. El pueblo va a seguir resistiendo y estamos convenidos que el camino es la democracia y la libertad”.



“Genera mucha tristeza lo que le está pasando al pueblo jujeño, dicen que esa provincia es un laboratorio de proyectos políticos contrarios a los intereses del pueblo; es algo que comenzó con el procedimiento jurídico para encarcelar a Milagro Sala, que debería estar libre”, expresó uno de los presentes, Marcelo, al resaltar que “hay cuestiones muy llamativas, como que gente del Partido Justicialista vote a la nueva constitución; creemos que estas personas fueron compradas para poder votar a favor de la reforma de la constitución”.



En tanto, Silvia García, de la Corriente Clasista y Combativa, mencionó que “le decimos No a la represión, los compañeros jujeños siempre estaban luchando para defender los derechos de los que están en la calle y permanentemente son reprimidos. Sostenemos que si la derecha llega a ganar las próximas elecciones hará esto en todas las provincias”.



En tanto, Claudio Puntel, de AGMER Paraná, sostuvo: “En Entre Ríos el paro es contundente porque las escuelas están vacías y los docentes están en la calle reclamando. Integrantes de AGMER provincial están en Jujuy acompañando la lucha y manifestamos el rechazo a la reforma antidemocrática de la constitución al servicio de los poderes”.



“Desde hace un tiempo largo, estos grupos de poder instalan los discursos negacionistas sobre los crímenes de la dictadura y es una señal de alerta”, cerró.