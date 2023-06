Se avanza en modificar los requisitos para ser donante voluntario de sangre

Ser donante voluntario de sangre es un acto valioso que salva vidas, además, donar sangre periódicamente es fundamental para disponer de un suministro inocuo y sostenible. Actualmente los requisitos para donar sangre se basan en ser mayor de 18 años (en algunos lugares mayores de 17 con autorización de los padres se puede); pesar más de 50 kilos; no haber sido sometido a una operación y no haberse realizado tatuajes o perforaciones en el último año.



Al respecto, la coordinadora del Programa Provincial de Hemoterapia, Gabriela Jacobo, informó a Elonce “a nivel nacional se trabaja en la reformulación de las normas (en cuanto a la donación de sangre) y una de las cosas sería la edad, y se solicita que se pueda donar de los 16 años”. Además, se tratan los tiempos para donar después de tatuarse o someterse en una cirugía”.



Asimismo, Jacobo detalló que con la modificación de la norma también se busca que se adecue a cada lugar, no es lo mismo cada realidad, siempre el objetivo es cuidar a toda la población.



Colecta externa de sangre



Este miércoles se realizó una colecta externa de sangre en la escuela San Francisco de Borja en Paraná. Al respecto, un docente, Javier Albarracin, señaló que “la donación de sangre es un acto altruista y para la jornada se sumaron docentes, padres y algunos alumnos mayores de 17 años. Cada vez más jóvenes toman conciencia de esta acción y se suman a colaborar”.



En este sentido, detalló que esperaban llegar a los 30 donantes y para las 8:40 iban colaborando unas 20 personas.



Por su parte, Gabriela Jacobo, informó que “estas acciones se están visibilizando y cada más jóvenes toman conciencia sobre el tema. Es muy importante que los jóvenes se interioricen porque ellos son nuestros futuros donantes”.