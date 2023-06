Comedor de Parroquia San Miguel prepara a diario 70 porciones de comida

El comedor María Reina de la Parroquia San Miguel Arcángel de Paraná asiste a unas 70 personas a diario proporcionándoles el almuerzo. Allí una gran cantidad de mujeres trabajan a diario llevado a cabo esta noble tarea.En este sentido, sumó: “Se hacen entre 60 y 70 personas, por el frío, cada vez hay más personas que se acercan para solicitar un plato de comida. Preparar el almuerzo me llena de emoción, es algo muy importante y me alegra poder ayudar”.Finalmente, destacó que “para cambiar las cosas es necesario comprender el d ligar del que provienen las desigualdades; deseo que todas las personas que vienen acá tengan una experiencia de vida plena y no deban preocuparse que deben comer”.