Inspectora de Paraná fue agredida y perseguida por conductor tras labrarle multa

El auto quedó estacionado en la rampa. Tras el hecho, una mujer en silla de ruedas quiso cruzar, no pudo porque estaba el vehículo y tuvimos que llamar a la grúa para que se lleve el rodado

“Las agresiones se dan con frecuencia”

Las infracciones

En esta misma línea, la inspectora de tránsito mencionó que las infracciones más frecuentes son estacionar en lugares indebidos como paradas de colectivos, frente a rampas de discapacidad, garajes y otras zonas demarcadas.

Una inspectora de tránsito infante de Paraná, fue víctima de una agresión por parte de un conductor al que le había labrado una multa por estacionarse en una rampa. El hecho ocurrió en calle Colón el 6 de junio y la damnificada, Romina Fernández, declaró aque el sujeto la insultó, siguió unas cuadras y agarró del brazo para exigirle que le anule la multa.Al consultarle sobre cómo ocurrió el hecho, detalló que un auto intentaba estacionar frente a una rampa de discapacidad, la cual siempre debe estar despejada por el eventual uso, y al informarle al conductor que no se puede estacionar, “este hace una seña cómo si no le importaba lo que le decíamos”, aseveró la inspectora.En este momento, “el chico que cuidaba vehículos también se acercó al auto y le dijo al conductor que no se podía estacionar, el conductor dejó el rodado igual, por lo cual procedí a labrarle el acta correspondiente y dejé la constancia en el parabrisas", agregó Fernández.La damnificada aseguró que el momento de mayor tensión se vivió cuando el conductor del auto, que estaba en infracción, regresó a su vehículo y vio la multa labrada: “El hombre me dijoy luego exigiendo que le ponga (en el acta) que solo había tardado cinco minutos”, mencionó la trabajadora.En medio del complejo momento la inspectora continuó con el protocolo establecido y le comunicó que por la multa debía dirigirse a calle 9 de julio 370 para realizar el descargo correspondiente. “El hombre, muy ofuscado, comenzó a insultarme y me sacó la copia de la multa y me dijo”, relató.Para evitar que se prolongue la agresión, la mujer decidió cruzarse de vereda y continuar con su trabajo, pero. En medio de los gritos, las personas que estaban cerca comenzaron a ver qué pasaba porque pensaban que el sujeto me iba a pegar”.. Le pedí que no me toque y como sus insultos no cesaban me comuniqué al 911. Al llegar la policía, les comenté lo ocurrido, el hombre fue detenido y realicé la denuncia correspondiente”, dijo Fernández al acotar que la situación la dejó “muy mal”.”, aseguró al sumar que el hombre fue detenido por 24 horas.Cabe destacar que la mujer se desempeña bajo la modalidad de inspectora de tránsito infante ya que seleccionada por una convocatoria de UADER donde realizaron una selección de personal y luego de diversas etapas quedaron 19 mujeres y cuatro varones para desempeñarse como inspectores.La inspectora detalló que las agresiones por parte de los conductores ocurren muchas veces. “ya que quieren estacionarse en doble fila o en otros lugares indebidos”, dio cuenta al referirse que “los inspectores varones también son agredidos y muchas veces por mujeres”.“Sentimos un poco de desprotección y que estamos en desigualad”, aseguró la mujer.Fernández rememoró que “tras el hecho llamé a mi jefe y me dijo que todo lo que había hecho estaba bien. Uno nunca sabe lo que te puede pasar en la calle yr”.