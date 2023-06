Gran demanda para ascenso en globo aerostático y paseos en bus turístico

Durante este fin de semana largo, paranaenses y turistas disfrutaron de una variada agenda de actividades en la Costanera. Algunas de las más convocantes fueron los paseos en el bus turístico y el ascenso en globo aerostático.En ese sentido, uno de los encargados del globo aerostático, aseguró aque “desde el sábado estamos con el globo y van subiendo muchos chicos y todos los participantes destacaron que no son muy vistos acá. En el país no hay muchos, entonces es una linda experiencia”.Al ser consultado sobre las actividades, detalló que él y su hijo son pilotos y “desde hace algunos años sumamos esta actividad a modo de hobbie y ahora estamos acá”. Aseguró que para que se pueda elevar el globo debe haber unas condiciones del tiempo particulares: “En todo el mundo funcionan de mañana temprano o tardecita porque es generalmente cuando el viento no está muy intenso”, expresó.En este sentido, detalló que entre el sábado y lunes una gran cantidad de niños se acercaron al globo y esperan un flujo similar para la tarde de martes.Otra de las propuestas en este fin de semana largo, el bus turístico hizo su recorrido por la ciudad para descubrir a Paraná y también tuvo un fin solidario.Erika, una integrante de la Asociación Entrerriana de Ayuda a las Personas con Fibrosis Quística, explicó a Elonce que “afortunadamente muchas personas participaron de la actividad y nos sirve mucho”.Además, señaló que su hijo padece la enfermedad y “toda ayuda suma”.