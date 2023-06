Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentará en La Vieja Usina

El sábado 24 de junio, desde las 20.30, en el Centro Cultural La Vieja Usina, se llevará a cabo el próximo concierto de la Sinfónica de Entre Ríos presentando obras de Mendelssohn, Mozart y Brams. El concierto se transmitirá por radio.



La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura, realizará un nuevo concierto de manera presencial bajo la dirección del director artístico de la Sinfónica provincial, Luis Gorelik. Oportunidad en la que se podrá disfrutar como solista al pianista argentino Alan Kwiek, quien se ha presentado en innumerables oportunidades en Argentina como en el exterior, cuyos compromisos para este año incluyen recitales de dúo, trío y cuarteto, y una presentación en el Teatro Colón junto a la pianista Martha Argerich.





Se interpretarán en la 1era parte obras de Felix Mendelssohn, Obertura de Sueño de una noche de verano; y de W. A. Mozart, Concierto para Piano y Orquesta No. 23 K. 488. En la 2da parte, Johannes Brahms, Sinfonía No. 2 Op. 73.





El concierto es organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. La entrada será libre y gratuita por orden de llegada.





Cabe destacar que esta temporada de conciertos del año en curso es el 75° de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, institución pionera en el Litoral argentino, creada el 30 de junio de 1948 como Orquesta Sinfónica del Conservatorio Provincial de Música y Arte Escénico. Por radio El concierto comenzará a las 20.30 se podrá escuchar en vivo por AM 1260 LT 14 Radio Nacional General Urquiza, y a través de Diputados Radio hcder.gov.ar Alan Kwiek, pianista invitado Nació en la ciudad de Buenos Aires y comenzó sus estudios musicales a la edad de 9 años. Fueron sus maestros Lidia E. Santos, María Fernanda Bruno, Adela Barroso, Pía Sebastiani y se perfeccionó con la eximia pedagoga Elizabeth Westerkamp.



Se presentó como solista y camarista en Argentina y en el exterior en salas tales como: Casa de la Cultura, Círculo Italiano, Museo de Bellas Artes, Biblioteca Nacional, Facultad de Derecho, Teatro San Martín, Salón Dorado y Sala principal del Teatro Colón, Teatro Libertador (Córdoba), Teatro Español (La Pampa), Teatro Mitre (Jujuy), Sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino de La Plata, como así también en radio y televisión. Desde muy temprana edad, su marcado interés por la pedagogía lo ha llevado a dar clases, tanto en forma privada como en escuelas de educación pública, en Buenos Aires y en el interior del país. Ha dictado clases abiertas en varias instituciones argentinas y extranjeras, entre ellas la Escuela de Música en Salta, Universidad de Tucumán, La Escuela de Música “Celia Torra” en la provincia de Entre Ríos y el Conservatorio J. C. Arriaga de Bilbao, España.



En marzo de 2002 fue nombrado colaborador de la Orquesta Sinfónica Joao Pessoa (Brasil) por su directora Helena Herrara, en esa ocasión tuvo a su cargo la preparación del coro de dicha ciudad para la tercera sinfonía de Malher. También en esa ciudad se presentó junto a la cantante Amarilis de Rebuá interpretando el ciclo completo de las canciones de Carlos Gomes.



De 2000 a 2010 forma parte del dúo de pianos “Bernárdez-Kwiek” con quien se presenta regularmente en todo el país. Este dúo se caracterizó por tener un repertorio que incluye obras de Bach hasta Piazzolla. En 2003 junto a Claudio Barile (flauta), Andrea Merenzon (fagot), Néstor Garrote y Andrés Spiller (oboe), el dúo estrenó en la sala principal del Teatro Colón la suite “La Tabacchiera” de O. Respighi.



En julio de 2008 se presentó en Italia en el Festival Internacional “Pietrasanta in Concerto” en dicha ocasión interpretó obras de Piazzolla junto al pianista italiano Gabriele Baldocci, con la pianista japonesa Akane Sakai la sonata de Poulenc y junto a Martha Argerich el Concertino de D. Shostakovich.



Ha sido convocado por entidades musicales como; Foro Argentino de Compositoras, Asociación Argentina de Compositores, CUDA, entre otras, para realizar estrenos de obras para piano, dos pianos, tríos, cuartetos, etc. Habiendo así transitado por un repertorio muy variado de formas y autores argentinos.



Junto a la violinista Cecilia Isas conforma desde 2008 el dúo “Isas-Kwiek”. Se presentó en el “48 Septiembre Musical Tucumano” así comenzó una actividad ininterrumpida, dando particular atención al repertorio argentino y al creado por compositoras mujeres, además del repertorio habitual como las diez sonatas de Beethoven que fueron presentadas integralmente en un solo día en una maratónica experiencia musical en el CCK (2017).



En octubre (2008) el dúo resultó ganador del primer premio (otorgado por unanimidad) del concurso de música de cámara realizado por Argentmusica y en 2010 el primer premio del concurso “Jóvenes Intérpretes del Bicentenario” organizado por el Fondo Nacional de las Artes.



Bajo el sello “Virtuoso Records” editó su disco “Debut” disponible en Spotify, el cual ha tenido excelente repercusión en la crítica especializada nacional y también en Francia en la revista cultural “Revue de deux mondes”. En 2022 el Dúo recibió el premio “Consagración” otorgado por la Radio Nacional a su labor musical de más de una década ofreciendo repertorio novedoso.



Sus compromisos futuros en 2023, incluyen presentaciones con la orquesta Sinfónica de Entre Ríos, recitales de dúo, trío y cuarteto, y una presentación en el teatro Colón junto a la pianista Martha Argerich.