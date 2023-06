Chefs entrerrianos compiten en Paraná por el mejor plato con identidad regional

La capital entrerriana es sede del Torneo Federal de Chefs que se desarrolla este lunes y martes en la Sala Mayo, por primera vez, en el marco del evento Sabores de Paraná que se organizó en la agenda de actividades por el Mes de la Ciudad. La competencia es clasificatoria para representar a Entre Ríos de la instancia a nivel nacional.La actividad es organizada por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica Argentina (FEHGRA) y la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná, y cuenta con el apoyo del Ente Mixto de Turismo de Paraná (EMPATUR).En la oportunidad,rescató el testimonio del chef Sebastián Rodríguez Vivanco, quien en esta oportunidad oficiaba de jurado del certamen de cocina. “En la experiencia de ser jurado se nota el cambio porque es más distendido, pero también puedo ayudar a los competidores y decirles de los errores cometidos para que ellos no los repitan”, explicó. Y fundamentó: “Hay que estar en otro lado porque los cocineros están concentrados y nerviosos, porque no es solo cocinar, sino que también quieren mostrar su profesión, lo que aman, y en una competición se la juegan”.Es que cada equipo representará a un establecimiento gastronómico y estará compuesto por un chef y su ayudante. Contarán con dos horas cada uno para desarrollar creativamente un plato cuyo ingrediente principal será un pescado de río y tres guarniciones, una de ellas obligatoriamente elaborada con un producto característico de la región.“El pescado es un producto al que hay que sentir tal cual es porque si lo maridamos con una salsa, tapamos su sabor y lo destruimos”, indicó el chef. Y entre las guarniciones, mencionó un arroz o vegetales asados o una ensalada. “De los platos se evaluarán las guarniciones, la temperatura y los puntos de cocción que son fundamentales para que un plato salga bien”, aclaró al respecto.Por su parte, el subsecretario municipal de Turismo, Agustín Clavenzani, ponderó que de la competencia participan los chefs “que laburan todos los días y no los conocemos, y hoy están mostrando lo que saben hacer”. De hecho, rescató la participación del prestigioso pastelero, Luciano García, quien trascendió con su actividad a nivel nacional y es el conductor de Cocineros Argentinos.“Los empresarios locales decidieron competir por unanimidad y utilizando materia prima regional porque todos están cocinando con pescado de río”, comentó y valoró: “Estas son acciones de calidad, que requieren de inversión y muchas horas de trabajo, pero entusiasman a los paranaenses porque son instancias que pueden desarrollarse en Paraná, y no verse por televisión en los canales nacionales”.Almas de RíoChef: Wanda CaraballoAyudante de cocina: Milagros MarozziniDrakeChef: Boris Beltzer BarriosAyudante de cocina: Leandro VillamonteLas Barrancas de Howard Johnson MayorazgoChef: Eduardo UrbinelliAyudante de cocina: Orlando MazzeiJusto restaurant de Maran Suites & TowersChef: Diego BeberAyudante de cocina: Miguel SartoriColiseo EventosChef: Susana Noemi SidorukAyudante de cocina: Tomás ForteIbéricoChef: Milton Bruno MendezAyudante de cocina: Maximiliano Nicolas PerinaPasaje 501Chef: Leonardo LópezAyudante de cocina: Brian GonzálezLa casa del Chef (Concepción del Uruguay)Chef: Valentin D´affaraAyudante de cocina: Guillermo GrieveHotel Termas Victoria (Victoria)Chef: Juan Pablo AmestoyAyudante de cocina: Emiliano BlancoLapiduz Gastronómica (Concordia)Chef: Mauricio GoñéAyudante de cocina: Damián Bello