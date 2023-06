Paranaenses y turistas ponderaron la variada oferta de sabores y emprendedurismo

Durante este fin de semana extra largo, paranaenses y turistas pueden disfrutar de laque se desarrolla en Sala Mayo y, unos metros más adelante, sobre la costanera, de la tradicional. El Puerto Nuevo de la capital entrerriana ya es un paseo obligado yrecorrió ambas propuestas para dar cuenta del testimonio de locales y visitantes.“La feria está espectacular, tiene muchos puestos y, si bien el día está un poco nublado, anda mucha gente”, contó un vecino que ya había recorrido la feria de artesanos y ahora se disponía a comprar para llevar en alguno de los puestos en Sala Mayo.Es que elpermite a vecinos y turistas degustar platos y productos con identidad paranaense, cocina en vivo, comidas típicas, tragos, postres, una peña musical y actividades para las infancias. Continúa hasta el martes, de 11 a 22.Otra mujer, oriunda de Capital Federal, recomendó la visita a la Feria de Sabores, mientras degustaba de un salamín casero. “Ya habíamos venido en dos oportunidades a Paraná y nos encanta por su gente, que es amigable y con buena onda, sobre todo porque existe el saludo, cosa que en otros lados no. Además de la seguridad porque nunca nos pasó nada”, ponderó.Otra de las que mujeres que se recorría los stands, contó que primero miraba los precios. “Las cosas están un poco caras, pero es valorable el trabajo de cada uno de los artesanos”, explicó y mencionó que iba a comprar dulces caseros.cuenta con espacios diversos para sentarse a disfrutar desayuno, almuerzo y merienda con amigos y familia. Además, un escenario para presentaciones de artistas musicales paranaenses, demostraciones de referentes locales gastronómicos, espacios lúdicos para niños con juegos fabricados en nuestra ciudad.El mercado ofrece productos de la zona directos de la mano de sus productores, como también alimentos elaborados por reconocidos cocineros, tanto dulces y salados.Y en una nueva edición de la, en la zona del puerto lindante a la Plaza de las Colectividades, participan 90 emprendedores, todos de la ciudad de Paraná y alrededor de 100 artesanos locales y del país.“Hace muchos años vengo a trabajar a Paraná porque tengo muchas clientas que me buscan y saben que siempre venimos en Semana Santa y en invierno porque mi producto gustó mucho en esta ciudad, que es muy linda”, contó auna diseñadora de Mar del Plata. “Mi artesanía es la pintura y los diseños son propios”, explicó al dar cuenta del precio de uno de sus productos de calidad Premium. “La calidad del tejido es excelente y el diseño, exclusivo, con lo cual, nadie tendrá otra prenda en el país ni el mundo, y sale 39 mil pesos; y una remerita vale 12.500 pesos, pero es una prenda única y artesanal”.Un hombre procedente de la localidad santafesina de Esperanza, gracias a la conexión con el Túnel Subfluvial, mencionó: “Vinimos con dos familias a recorrer y nos sorprendimos con este evento de los que siempre son bienvenidos para distraerse”. Y mostró los productores regionales que había comprado en los stands.“Compramos velas, mermeladas, panes y dulce de leche. El día no acompaña, pero el ambiente está hermoso y lo disfrutamos”, ponderó una joven.