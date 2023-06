Gastronomía y emprendedurismo, las propuestas de Paraná para el finde XXL

La potencialidad de la industria sin chimenea

Peña de artistas locales

Detalles de todas las actividades

Feria de emprendedores y artesanos

Paraná Paranaenses colmaron la Peatonal San Martín por compras del Día del Padre

Paraná Se llevó a cabo feria de emprendedores en el Parque Lineal Sur de Paraná

En el marco de la Feria Sabores de Paraná, la Sala Mayo ofrece, con acceso libre y gratuito, un atractivo paseo gastronómico que permite a vecinos y turistas degustar platos y productos con identidad paranaense, cocina en vivo, comidas típicas, tragos, postres, una peña musical y actividades para las infancias. Continúa este domingo y hasta el martes, de 11 a 22. El lunes y martes habrá una importante competición de chefs.El encuentro de sabores, música, paisajes y cultura en Sala Mayo se desarrolla en el marco de las actividades programadas para el mes de la ciudad y busca poner en valor la gastronomía local. El mercado ofrece productos de la zona directos de la mano de sus productores, como también alimentos elaborados por reconocidos cocineros, tanto dulces y salados.Sabores de Paraná cuenta con espacios diversos para sentarse a disfrutar desayuno, almuerzo y merienda con amigos y familia. Además, un escenario para presentaciones de artistas musicales paranaenses, demostraciones de referentes locales gastronómicos, espacios lúdicos para niños con juegos fabricados en nuestra ciudad.Luego, subrayó que la idea “es mostrar (dentro del marco del mes de la ciudad) que Paraná tiene gastronomía y sabor local”.El maestro del fuego de Almacén para el asado, Lisandro ‘Chano’ María, dijo que le parece muy buena la iniciativa: “Estoy muy contento que me convoquen. Llevo más de 20 años trabajando en esto, desarrollando cosas, y me llena de alegría que Paraná me convoque a participar”.Además, María destacó la importancia de la composición que implica la fusión en un espacio público de la gastronomía, paisaje y la cultura. “La costanera es impagable para promocionar la ciudad y la provincia, siempre lo destacamos y la gente nos hace la devolución con lo tranquilo que es. El paisaje es inigualable y esta propuesta que tiene que ver con la gastronomía y lo turístico (industrias sin humo) son buenísimas y atraen mucho público”, aseguró.Por su parte, Alejandra, de Río Mío Cerámicas, dijo que la propuesta “es relinda para dar a conocer nuestros proyectos, para interactuar y trabajar con el río de fondo”. Asimismo, consideró que para los vecinos y los turistas “es algo novedoso, porque es un espacio de recreación que potencia las industrias culturales locales y nos permiten a los emprendedores darnos a conocer en el mercado local”.Sabores de Paraná tuvo su inicio este sábado con una atractiva peña con artistas locales y un espacio destinado a las infancias, con intervenciones artísticas. María Cuevas y Lucho Quiñones, brindaron un concierto para el público presente. Por su parte, en el espacio para las infancias contó con la presentación de Martín, Cuentos y Canciones. Otra propuesta que disfrutaron vecinos y turistas fue la plaza Mateando, mientras que en el escenario gastronómico se realizó una charla técnica y degustación a cargo de Chano María, Vinos Ara, Lácteos LW.Al respecto, María Cuevas dijo que “es un, un privilegio haber abierto, inaugurado, el escenario”, dijo la artista, quien apuntó: “No soy nacida en Paraná, pero soy tan paranaense como cualquiera que haya nacido acá y por eso es un honor y una alegría estar participando en estos 210 años de nuestra ciudad”.Todos los días:Mercado 11:00 a 20:00Plaza Mateando 11:00 a 20:00Patio gastronómico hasta las 22:00Espacio para las infancias desde las 11:30Escenario Gastronómico a partir de las 13:00 (Charlas técnicas, degustacioones, masterclass)Peña desde las 15:00Lunes y martesTorneo Federal de Chefs (Escenario interior de Sala Mayo, Cocina en vivo, Transmisión streaming)Domingo 18 de junioEspacio Infancias 11:30. Martín, cuentos y cancionesEscenario Gastronómico 13:00. Charla técnica y degustación: Matías Visconti (Cantinero Entrerriano) y Antonella Lell (Sushi Paraná)Peña, desde las 15:00. Sofi Drei y Dúo AndariegoLunes 19 de junioEspacio Infancias. 11:30 Circo del RíoTorneo Federal de Chefs 2023 | Ronda Clasificatoria Entre Ríos. Desde las 13:00 - Cocina en vivoPeña. Desde las 15:00. Agustina Monzón Trío y Juan Manuel BilatMartes 20 de junioEspacio Infancias 11:30. Circo del RíoTorneo Federal de Chefs 2023. Ronda Clasificatoria Entre RíosCocina en vivo, desde las 13:00. Escenario Gastronómico (13:00). Cocina en vivo: Juan Ferrara y Juan BraselliPeña, desde las 15:00. Trinchera Dúo y Litoral MitáSe realiza en la zona del Puerto Nuevo, en horario corrido de 10 a 20 hs. Participan 90 emprendedores, todos de la ciudad de Paraná y alrededor de 100 artesanos locales y del país. Es organizada por la Municipalidad de Paraná.Hasta el martes 20, se lleva adelante en Paraná una nueva edición de la Feria de emprendedores y artesanos, en la zona del puerto lindante a la Plaza de las Colectividades. En su mayoría, se trata de emprendedores locales con producción propia, lo que genera un círculo económico virtuoso en la ciudad. Es organizada por la Municipalidad de Paraná.Los emprendedores y artesanos, que desde temprano llegaron el sábado a la zona del Puerto, expresaron las expectativas que tienen con esta tradicional propuesta.Silvia Ramírez, cuyo emprendimiento se llama Mis Ideas, contó que se dedica a realizar banquetas con animales, toda clase de tejido y atrapa sueños. “Esta feria aquí en el Puerto es una puerta para el que lo sabe trabajar. Aparte de ser algo que a uno le gusta, trabaja en lo que le gusta, y vive de lo que le gusta”. Luego, agrego: “Tenemos la posibilidad de que cada Municipio colabore con nosotros y eso es lo más importante. Que nos da la oportunidad de estar en cada feria, que nos llaman, nos convocan, y eso nos hace sentir valiosos”.Por otra parte, Laura, responsable del emprendimiento Pancracia, sostuvo: “La verdad que feliz porque me encanta estar aquí, cuando tenemos feria disfruto mucho y todos los productos los realizo yo, así que tienen todo el amor del mundo. Me dedico especialmente a bebés, ajuares para recién nacidos principalmente. Esta siempre es una feria muy relevante, muy recorrida, los fines de semana largos”.En tanto, Néstor destacó que “la feria está espectacular. La verdad que estoy sorprendido, está mucho más grande, con muchos más artículos que otras veces. Realmente sorprendido y muy contento con esta propuesta”.