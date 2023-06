Lo recaudado en Bus Turístico será a beneficio de personas con Fibrosis Quística

El bus turístico hace su recorrido por la ciudad para descubrir a Paraná desde otro lugar. Pero como en otras oportunidades, también tiene un fin solidario.Elsa, integrante de la Asociación Entrerriana de Ayuda a las Personas con Fibrosis Quística, explicó aque “a la gente la invitamos a venir porque ayudan, pero disfrutan del maravilloso recorrido que hace el bus. Tiene una duración de dos horas”.“En este caso se colabora con la asociación. El 100% de lo recaudado en esta oportunidad es para ayudar a los chicos que tienen fibrosis quística y las familias que muchas veces lo necesitan porque a veces las obras sociales no dan todo y hay que pelearla. Como no hay que bajar los brazos siempre estamos dispuestos a ayudar”, dijo.El boleto para mayores cuesta 1000 pesos y para menores 500 pesos. Los bebés no abonan ticket. Se adquieren en la Odicina de Turismo, ubicada en la costanera.“Se podrá disfrutar este sábado (desde las 15), domingo (a las 10 hs y 15 hs) y lunes (10 hs y 15hs). Deben venir 15 minutos antes de la salida”, dijo. Elonce.com