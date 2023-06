Feria de emprendedores, gastronomía y propuestas en la zona del puerto de Paraná

Feria Sabores

Feria de Emprendedores

Paraná vive un fin de semana largo con intenso movimiento en los distintos puntos de la ciudad. Gran cantidad de paranaenses y turistas recorren la capital entrerriana y disfrutan de la diversidad de propuestas que hay para realizar.En la zona céntrica, durante este sábado se realiza Activá Peatonal, una actividad organizada por la Municipalidad junto al sector privado comercial y entes gastronómicos hoteleros, registróSe trata de un evento que se enmarca en los 210 años de la elevación a villa de Paraná, que se cumplen el próximo 25 de junio. De 9 a 17 hs los locales comerciales (gastronómicos, indumentaria, servicios, tecnología) de la Peatonal salen a la calle. Hay mesas al aire libre para sentarse y disfrutar, intervenciones artísticas y espectáculos.A las 14 hs, frente al Club Social, se presentarán los espectáculos musicales Juan Pena Trío y Maldita Rockola.Durante los tres días habrá patio gastronómico, cocina en vivo, comidas típicas, tragos, degustaciones, postres. Es una fiesta de sabores, música, colores, paisajes y cultura de cómo nos alimentamos los paranaenses.Además, tiene un mercado local, donde se podrá acceder a productos de la zona directo de la mano de sus productores, como también alimentos elaborados por reconocidos cocineros, tanto dulces y salados con espacios diversos para sentarse a disfrutar desayuno, almuerzo y merienda con amigos y familia.Cuenta con un escenario para presentaciones de artistas musicales paranaenses, demostraciones de referentes locales gastronómicos, espacios lúdicos para niños con juegos fabricados en nuestra ciudad. Otra propuesta será disfrutar de la plaza Mateando, nuestra casa de mate, para que seguir palpitando La Fiesta Nacional del Mate la cual nos identifica.recorrió la feria y dialogó con los emprendedores. “Nosotros trabajamos con cerámica artesanal, es todo natural, sirve para hornos y microondas. Están de moda los pingüinos, sobre todo los que les hacemos el diseño de una camiseta de Selección Argentina. Se consiguen desde 4000 pesos. Una taza se consigue desde los 1800 pesos”, contó una mujer.Desde otro puesto, comentaron que “ofrecemos sahumerios, que se venden los 10 por 700 pesos, los 14 por 1000 pesos o los 30 por 1800 pesos. Son doble empaste, no huelen a quemado, no largan olor a humo. Tenemos porta sahumerios y también bombas de humo: las que más salen son las de destrabe y el atrae dinero”.“Soy de Mar del Plata, vendo joyas. Tengo anillos, pulseras y también piedras, con una variedad bastante interesante. Son piedras que no son de acá, sino de afuera. La mayoría de las piedras cumplen una función, por el color o la carga energética de cada una. Las más caras están 2 dólares el kilate”, remarcó un feriante.Damián, oriundo de San Miguel, Buenos Aires, ofrece mates. “Estoy haciendo uno con madera de algarrobo, recubierto con aluminio. Es fácil de cincelar, queda muy bonito y le cambia el aspecto al mate tradicional. Aprendí el oficio en una joyería, donde hacía bijouterie. Lo apliqué al mate, a un metal más común porque quedan muy bonitos”, expresó.Otro feriante, contó que “presento energía alternativa. Es una energía que funciona reciclando combustibles líquidos. Los elaboro reciclando vainas de cañón y tanque de guerra de la Primera y Segunda Guerra Mundial. El producto nació con otro propósito pero ahora le dimos una vuelta para que pueda ser utilizado para cocinar, calefaccionar e iluminar. No tira humo y puede reemplazar a la garrafa cuando se acaba. El alcohol se consigue en cualquier lado”.