Demanda de cocheras "es sostenida": Cuánto cuesta el alquiler mensual en Paraná

Héctor Cejas, Corredor Público y presidente de la Cámara de la Propiedad Horizontal de Paraná, explicó aque “hay que hacer una división entre las cocheras que están en edificios en torre, algunos sometidos a propiedad horizontal y otros no; y lo que son los complejos de cocheras, como galpones y cocheras por hora, que muchas a la noche se convierten en guarda de vehículos”.En ese sentido, dijo queComentó que “como inmobiliaria atendemos las cocheras que están anexadas a los departamentos, dentro de los edificios.El parque automotor crece de manera exponencial, a un ritmo distinto al que se fabrican las cocheras”.Sobre cuánto cuesta alquilar una cochera por mes, informó: “Depende el lugar donde esté ubicada es el valor. Mientras más cerca del centro, más cara será.”.Manifestó que “no hay un precio de mercado de una cochera, porque en general las cocheras que se venden son dentro de edificios o complejo de cocheras. La rentabilidad de esos complejos o cocheras es muy baja hoy en día, lo que genera un problema”.Por otra parte, explicó que “la construcción de más departamentos hace que se concentre mucho la población en un espacio físico. Además, tenemos. Eso hace que muchos departamentos no tengan asignada una cochera y ahí empieza la demanda. Por otro lado, ocurre que en muchos edificios no permiten alquilar la cochera a personas que no vivan en el lugar. Esto hace que haya cocheras que no tienen un uso posible y están desocupadas si nadie del edificio las alquila”.