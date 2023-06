La Peatonal de la ciudad luce renovada: este sábado habrá atractivas propuestas

Activá Peatonal

La Municipalidad recuperó la Peatonal para el disfrute de vecinos de todos los barrios y turistas, acompañando el desarrollo de la economía y el trabajo local. La tarea es parte de la remodelación del área centro que incluye además plazas 1° de Mayo, Alvear, desagües pluviales y trama vial (en perpendiculares como España y Urquiza). Este sábado se realiza el evento Activá Peatonal dentro del Mes de la Ciudad.La Peatonal San Martín es el punto neurálgico donde, a diario, miles de personas de todos los barrios circulan para hacer sus compras, pasear, trabajar o estudiar. Es un lugar de alto valor simbólico, turístico y comercial, rodeado de otros espacios públicos icónicos para la ciudad, como las plazas 1° de Mayo y Alvear, y edificios históricos que forman parte del patrimonio urbano y arquitectónico de la capital entrerriana.Los trabajos en la Peatonal forman parte del plan de recuperación de espacios públicos que desarrolla el Municipio. Su puesta en valor se combina con una política de integración de toda el área central y su vinculación con el centro cívico, promoviendo un circuito turístico, cultural, histórico y recreativo.Es una obra que fue reactivada tras quedar paralizada durante la anterior gestión. Previamente, al inicio de los trabajos, el intendente Adán Bahl detalló el proyecto en un encuentro con representantes del Centro Comercial y la Cámara de Comercio de Paraná.Es una mejora “significativa, ya que es el paseo comercial más importante que tiene la ciudad, un lugar para que disfrutemos los paranaenses y también para que quienes nos visiten se lleven una muy buena impresión”, señaló Bahl y agradeció “la paciencia de los vecinos y el sector comercial” que permitió avanzar con los trabajos, lo cual se hizo por etapas para reducir los inconvenientes en la habitual rutina diaria.Se trata de una obra integral que no solo mejora lo que se ve (infraestructura, mobiliario, iluminación), sino también lo que está debajo: cañerías y desagües, además de la construcción de poliductos subterráneos para que los servicios de luz, internet y cable pasen por ahí y no interrumpan la visual.Cambio total de solados 27.890,75 m²; conductos pluviales 972,19 metros lineales, conexiones pluviales domiciliarias 240 ml, cañerías, agua potable 2.322 ml, válvulas e hidrantes; construcción de poliducto subterráneo portador de los servicios de luz, internet y cable 860 ml; reforestación con palmeras; mobiliario urbano (bancos, protectores de árboles, cestos, bebederos, maceteros, bolardos de fundición); restauración de fuentes y monumentos; baldosas para personas ciegas 1.522 m², rampas.También se construyeron siete mandapeatones (calzada a la altura de la vereda) en calles Buenos Aires, La Paz, Urquiza, 25 de Mayo, intersección de calles: Cervantes, San Martín, Uruguay; intersección de calles 25 de Junio: San Martín, Andrés Pazos y en la intersección de Perú, San Martín, Alem.Por otro lado, se mejoraron las luminarias con la incorporación de más de 100 nuevas luminarias LED, reemplazo de farolas y columnas existentes a LED 281 unidades, sumando también proyectores para iluminación de árboles, luminarias embutidas para destaque de edificios históricos, baldosas QR, entre otras.El trabajo abarca también la recuperación de plazas 1° de Mayo y Plaza Alvear, manteniendo su iconografía histórica.En forma complementaria, además, se destaca la realización de una obra integral en Monte Caseros, entre Alem y 25 de Mayo, que incluyó desagües pluviales y repavimentación para solucionar problemas estructurales que generaban inundaciones en la zona. Esta tarea incluyó además calle Papa Francisco, frente a la Catedral, en ambas aceras, lo cual preserva a ese edificio histórico de la ciudad y otros, como el Colegio del Huerto y el Arzobispado, que ya sufrían las consecuencias de la filtración de napas en sus cimientos.Por otro lado, se invita a vecinos y vecinas a participar de Activá Peatonal, este sábado 17 de junio de 9 a 17 hs. Habrá múltiples propuestas en simultáneo para disfrutar un sábado diferente, mientras se hacen las compras del Día del Padre. Los locales comerciales saldrán a la calle: gastronómicos, indumentaria, servicios, tecnología, etc. Se dispondrán mesas al aire libre, además de intervenciones artísticas, espectáculos y ambientación.