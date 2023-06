“Por paredes electrificadas”, jardín de infantes no dicta clases hace tres días

El jardín de infantes de la escuela primaria Nº6 “Manuel Belgrano” de Paraná no dicta clases desde hace tres días debido a un problema de infraestructura que generó la electrificación de las paredes en las salas de 4 y 5 años.“Tuvimos que suspender las clases porque hay una pérdida de agua que chorreaba por las paredes y desembocaba en los caños de electricidad”, comunicó ala directora de la institución educativa, Raquel Caballero. “Personal del CGE ya se acercó y prometió solucionar el problema cuanto antes”, indicó. Lo cierto es que, hasta el momento, no tienen una fecha respecto de cuánto retomarán las actividades en el Nivel Inicial.“Los chicos no pueden estar en el aula con la pérdida de agua y la electricidad en esas condiciones”, argumentó la directora. Y si bien reconoció “complicaciones” con los padres de los jardineritos, Caballero sentenció: “No podemos habilitar el jardín en estas condiciones”.“Los chicos son nuestra prioridad y estamos a la espera de una solución” proveniente de las autoridades de Educación, indicó y agregó: “El tanque de agua tiene varias ramificaciones y no sabemos cómo se puede solucionar porque es un tema complicado”.