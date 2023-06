Desde $14.000 a $520.000: las opciones para acceder a la Fiesta de Disfraces

Paraná Comenzó la venta de entradas para la Fiesta de Disfraces

LOS PRECIOS

Opciones de los Espacios Exclusivos

ESPACIO BLACK

CASHLESS (la pulsera)

, que se realizará el 07 de octubre en la capital entrerriana. Así lo dio a conoceren Paraná, para adquirir su ticket.Algunas horas después, www.tiendafdd.com.ar . Desde la plataforma, se podrá elegir envío a domicilio o a la sucursal para retirar la entrada.Elonce accedió al detalle de las cuatro opciones de precios para acceder a “la fiesta más manija” que convoca a miles de personas.Se trata de una opción general o los pases para el espacio VIP y el Espacio Black, que tiene tres modalidades. El costo del estacionamiento es adicional y se comercializa por separado de la entrada. A continuación,Por otra parte, a través de la página oficial de lalos espacios exclusivos y las opciones de para acceder a los mismos. Se pueden conseguir los espacios en TIENDA FDD y puntos de venta físicos.Todos los tickets otorgan derecho al ingreso al evento y al espacio respectivo. Además, se aclaró que los pases de invitados se entregan al titular de la mesa dentro del espacio, y no otorgan derecho al ingreso al evento.. Puede ser adquirido tanto para un grupo con una mesa, como de manera individual.: Mesa para 8 personas con vista preferencial al Main Stage + 8 tickets + 3 parking + $ 200.000 de saldo cashless no reembolsable + 4 pases para invitados a la mesa (deberán tener ticket de acceso previo al evento): Mesa para 8 personas en Espacio Black + 8 tickets + 3 parking + $ 150.000 de saldo cashless no reembolsable + 4 pases para invitados a la mesa (deberán tener ticket de acceso previo al evento): incluye un ticket con acceso al evento y al sector BLACK + $ 10.000 de saldo cashless no reembolsable. No incluye mesa.La compra implica la comprensión y aceptación de los siguientes términos:gastronomía y servicios dentro del evento. La carga de saldo CASHLESS no es obligatoria, pero será la única forma de consumir servicios dentro del evento.. Desde la organización de la, de manera online, para agilizar el proceso de reembolso y evitar colas.Se puede cargar saldo reembolsable por uno o varias de las siguientes alternativas:1) Al momento de comprar tu ticket en cualquier punto presencial.2) Cuando recibas la pulsera y hasta 48 hs antes del evento, a través de nuestro sitio web (RECOMENDADO). Es la modalidad más ágil para el reembolso y te evitará hacer colas.3) En alguno de los puntos de venta, concurriendo con tu pulsera.4) Dentro del evento.El saldo cargado y no consumido es reembolsable luego del evento. Las modalidades y cronograma de reembolso dependerán de la forma de carga y medios de pago.