Desalojarán quiosco de diarios de la Peatonal: tristeza y pedido de los dueños

El municipio de Paraná intimó a los propietarios delde la capital entrerriana. Según expusieron alos responsables de lugar, fueron notificados de queese sitio.Aníbal relató a este medio que “. Tomamos posesión del quiosco, porque antes trabajábamos con quien era la dueña, que falleció y nos dejó esto a nosotros”.Aseguró que “tengo papeles que demuestran que empecé con ella como repartidor de diarios. Estudiaba y trabajaba también de chofer, de lo que venga.”, afirmó.Señaló que con esta tarea diaria “hicimos mejoras en nuestra casa y el sacrificio de costearles los estudios a nuestros hijos. El mayor, que es licenciado en Economía, trabajaba acá a la mañana y con eso se costeó el estudio”.“Esto viene de hace rato que nos quieren sacar de la Peatonal. Muchas veces uno no puede venir, porquey uno no dispone el horario de atención. Nadie se siente obligado a trabajar 16 o 18 horas”, remarcó y acotó: “Los dos estamos jubilados, yo empecé a cobrar en febrero”. Ambos perciben “la mínima”.El hombre contó que en la víspera “. Pero cómo puedo saber si no va a venir otro a instalarse”, expresó.Comentó que no le ofrecieron instalarse en otro lugar y que “la estructura y todo es mío. Lo compramos en 2002/2003, cuando era el tiempo de los federales. Hicimos bastante sacrificio para poder pagarlo”.“Anoche no pudimos descansar, a uno le trabaja la cabeza de que podíamos llegar a las 6.30, como todos los días y encontrarnos con que habían levantado la estructura. El medidor de electricidad está a mi nombre y tendría que pedir la baja”, manifestó preocupado. Y continuó: “Actualmente es muy poca la venta. No se gana como para tirar manteca al techo. Nosotros venimos igual. Entiendo a los inspectores que reciben órdenes. Me hicieron la notificación, pero yo no la firmé”.Mientras tanto, Teresa expresó entre lágrimas:”.Enseguida, Aníbal retomó la palabra y puso de relieve que “. Tenía 9 años y andaba en la calle vendiendo diarios”.Finalmente, expuso que el encargado de la decisión “le diría que se vea internamente. Uno, con muchos años de sacrificio tiene esto.. No molestamos a nadie. Tenemos la intención de trabajar hasta el último día de respiro que tengamos. No sabés la satisfacción que da cuando pasan las criaturas y la gente nos saluda y pregunta si necesitamos algo.”, completó.