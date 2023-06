Suba del boleto: “No se comprende para dónde va el aumento”, dicen usuarios

El Concejo Deliberante de Paraná analiza un proyecto para elevar el precio del boleto del transporte urbano de pasajeros a 117,20 pesos. La iniciativa pasó a la comisión de Movilidad Urbana y de aprobarse, el aumento comenzaría a regir a partir de julio.dialogó con algunas personas que estaban en la parada de calle Laprida, frente a Casa de Gobierno, para conocer qué opinan sobre este inminente aumento en el precio del boleto y todos coincidieron en que pagarían un poco más si se mejora la prestación.“El servicio es muy deficiente y si bien en relación a otras cosas el precio del boleto no es caro, tampoco se beneficia el usuario porque no se comprende para dónde va el aumento”, dijo una mujer, usuaria de la Línea 4 que va hacia San Benito.“Mejoraría las frecuencias y las unidades porque están todas deterioradas”, acotó y agregó que si bien “no hay demora en el viaje, nunca se sabe si va a pasar, sobre todo a la mañana que hay que esperar más tiempo; y a mediodía o la tarde noche pasan llenos”.Tras ello, señaló que “además aumentó exponencialmente la demanda porque hoy andar en auto sale caro”.Finalmente, la mujer expresó que muchos usuarios están resignados. “La gente no quiere entrar en conflictos ni violencia, todos sabemos que funciona mal, que nos trasladamos mal, que estamos todos amontonados, pero también sabemos que es nuestro único medio de transporte, es una contradicción reclamarle a los choferes y no hay un número para comunicarse con las empresas y poder hacer el reclamo”.Otra vecina que toma el 20, dio cuenta que esta línea “pasa a cada hora u hora y media. Vivo en La Floresta, pasan llenos y a veces no paran. Con la demora de las frecuencias, el boleto no puede costar más de 100 pesos, es una vergüenza”, y agregó que si el servicio fuera eficiente pagarían un poco más por el boleto.Una usuaria de la línea 5, mencionó que “a veces los colectivos pasan llenísimos y obviamente no te suben. Si aumentan el pasaje que se complete el asiento y no levanten más pasajeros porque vamos todos amontonados. Si aumenta el boleto y arreglan la forma de viajar está bien”.“Los colectivos están sucios, las frecuencias son pocas, el servicio es un desastre”, opinó otra mujer que si bien usa el colectivo con menor frecuencia no está conforme con la prestación.La actualización del cuadro tarifario prevé un boleto general de 117,20 pesos, actualmente está en 94,50 pesos.