Bronquiolitis: registran cuadros respiratorios “más severos en chicos grandes”

Qué es y cómo se previene la bronquiolitis

Con la llegada de las bajas temperaturas, comienza la circulación de virus respiratorios que afectan por sobre todo a los más chiquitos.consultó a la médica pediatra Silvia Canle sobre las consecuencias que generan estas patologías y cuáles son las recomendaciones ante los primeros síntomas.la médica pediatra del Centro de salud “Dr. Arturo Illia” de Paraná. “Hay mucha demanda por cuadros respiratorios, no todos son bronquiolitis, pero la mayoría de las consultas son por patologías respiratorias, mientras continuamos con los controles de niño salo a los más chiquitos”, explicó la Dra. Silvia Canle.Y en ese sentido, reiteró: “Las bronquiolitis son infecciones respiratorias bajas, es decir que comprometen la pequeña vía aérea y afectan a menores de dos años; mientras que los casos más severos se presentan en los menores de un año y de seis meses”.“Es una enfermedad que se trata de manera ambulatoria, es decir que no requiere internación, pero en los más chiquititos, como lo son los menores de seis meses, pueden presentarse cuadros más graves; como así también en los chiquitos con patologías de base, como los recién nacidos que hayan sido pre-término o de bajo peso”, especificó Canle.En ese sentido, la pediatra recomendó a los padres “tener las pautas de alarma para saber cuándo consultar y cómo actuar ante un cuadro de patología respiratoria”. En relación a los síntomas, enumeró: “Fiebre, dificultad para respirar, congestión nasal, tos y a los chiquitos se los nota agitados”. “A los bebés, esa dificultad para respirar les impide dormir o alimentarse y muchas veces necesitan de la internación por estas causas porque si no pueden alimentarse, se deshidratan y si no concilian el sueño corren el riesgo de microaspirarse”, alertó al respecto.