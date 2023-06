Desafíos de trabajar con el frío: el municipal que lava 50 contenedores por día

Mientras la masa de aire frío polar se afianza en gran parte del centro del país, en Paraná, a las 8, había solo 1,6 grados, el registro más bajo desde la llegada del frío polar a nuestra zona. En ese marco de bajas temperaturas,registró la labor diaria del municipal encargado de la limpieza y desinfección de los contenedores que dispuso la Municipalidad de Paraná en el marco del programa “Separá”.El trabajo en la calle en esta época del año es una prueba cotidiana para muchos con oficios que demandan aguante y adaptación. Sobre plaza Alvear, y con una sonrisa en el rostro, el municipal se disponía a continuar con su labor diaria.“Por día, lavo unos 50 contenedores, pero si me queda tiempo quizás limpio algunos más”, aseguró el trabajador a. “El agua está helada y es muy difícil no salpicarse”, reconoció al tiempo que destacó el gusto por su trabajo: “Me mantengo en movimiento”, sentenció.“Lavamos con un producto que hace mucha espuma y deja un lindo olor en los contenedores”, contó el empleado municipal. Y agregó: “Me gusta limpiarle a la gente porque si yo tuviera un contenedor en la puerta de casa, me gustaría que esté limpio”.Consultado a Gastón cómo afronta las bajas temperaturas, éste remarcó: “Vine bastante abrigado porque termino húmedo y me traslado en moto”.