La opinión de los usuarios de colectivos tras el nuevo paro de este martes

Sociedad Cuál fue el aumento salarial por el cual UTA levantó el paro en el AMBA

Se produjo un nuevo paro de colectivos en Paraná y alrededores durante este martes, debido a que no hubo acuerdo entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los empresarios. En ese sentido,dialogó con algunos usuarios del transporte público.Asimismo, una mujer comentó que “particularmente no me impactó, pero a la gente que se encuentra a mi alrededor tuve que ir a buscarla y llevarla. Siempre que se produce un paro, hay consecuencias donde los chicos no van a las escuelas, entre otras cuestiones. Es un problema que se agudizó en el tiempo y que lo vivimos padeciendo de forma directa o indirecta. Las personas se mueven porque se acerca el Día del Padre y además hay una promoción con las tarjetas de crédito, el cual da posibilidades a que cada uno piense cómo puede utilizarla”.Por último, un comerciante sostuvo: “Está floja la venta de garrapiñadas al igual que el movimiento de la gente en la peatonal, producto del paro de colectivos. Tomo el ‘1’ o el ‘22’ que va hasta las cinco esquinas, pero hoy me vine caminando”.