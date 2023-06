Martes 13: Entre la superstición y la suerte en la quínela

"Martes 13: Superstición y suerte se entrelazan en esta fecha especial", así lo afirmó Alejandro, empleado de una agencia de quinielas de Paraná. En esta fecha tan particular para las creencias populares,visitó una agencia de quínelas de Paraná para conocer de cerca cómo se vive este día.Según Alejandro, un empleado de Agencia de Quinela: "La gente se acerca mucho a jugar el 13, porque las personas llaman a la suerte con el número de la suerte".Como empleado de la agencia, Alejandro ha sido testigo de numerosas ocasiones en las que el número 13 ha resultado ganador.agregó.Aunque el día de hoy fue particular debido al paro de colectivos que afectó el movimiento en la ciudad, la afluencia de jugadores se mantuvo. "Hoy es un día particular porque el paro de colectivos ha afectado el movimiento, pero de todas formas ha venido gente y muchos se comunicaron por teléfono o vía WhatsApp y hacen su jugada", explicó Alejandro.La superstición en torno al martes 13 es un fenómeno que despierta diferentes reacciones en las personas. Mientras algunos lo consideran un día de buena suerte, otros lo evitan por temor a la mala fortuna. Sin embargo, en esta agencia de quinielas, la fe en la suerte y la esperanza de obtener premios se mantienen vivas, incluso en esta fecha cargada de creencias populares.