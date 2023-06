“Es importante contar las cosas desde la voz de las personas”, dijeron de UNICEF

Oreiro: “Hoy una persona es pobre trabajando”



En la mañana de este martes, representantes de UNICEF Argentina, acompañados por una de sus principales embajadoras, la actriz y cantante Natalia Oreiro estuvieron en la ciudad de Paraná donde recorrieron el barrio San Martín y participaron de la presentación de la Jornada "Voces de los barrios", donde se presentó un trabajo cualitativo realizado en los barrios populares., María Fernanda Paredes, oficial de Políticas Sociales de UNICEF, destacó el trabajo que se realiza en forma articulada con el Gobierno, la sociedad civil y los donantes.“En Entre Ríos con La Poderosa llevamos adelante un plan de trabajo con diferentes componentes que básicamente está dirigido a garantizar los derechos de los niños y adolescentes en sus comunidades; que puedan acceder a una buena salud, que tengan atención médica, que puedan ir a la escuela y que tengan un plato de comida diario, y a la par acompañamos el Observatorio Villero en llevar a cabo investigaciones como la que presentamos hoy, que es un documental para quitar lo frío de los números y poder visibilizar la realidad de las personas desde sus propias voces”, dijo.Consultada sobre ese trabajo, Paredes indicó que lo que más le impacta es “el esfuerzo que realizan muchas mujeres en todas sus facetas, como madre, como empleadas y de contención a la comunidad. Y creo que se debe hacer un trabajo de reivindicación importante como sociedad, como Estado y también desde las universidades para seguir poniendo este punto de relieve”.Por su parte, Natalia Oreiro, quien esta mañana recorrió el barrio San Martín de Paraná, expresó: “Que haya 8 millones de niños pobres en Argentina es un número tremendo que nos tiene que atravesar, es una realidad que entre toda la sociedad debemos intentar modificar. Hay una ausencia del Estado que debería trabajar para que todas esas familias tengan un buen vivir”.Consultada sobre el balance que hace de las recorridas por los barrios pobres, Oreiro expresó: “Lo más difícil es acostumbrarse a que eso es normal, eso es parte del día a día y no debería ser así, la pobreza de nuestra infancia no es la de hoy, hoy una persona es pobre trabajando muchísimas horas, tienen tres trabajos y no les alcanza, eso es indignante y como madre y ciudadana sentir la inequidad que existe es algo injustificado, Argentina tiene todo para tener salud, educación, trabajo y sin embargo eso no está sucediendo”.