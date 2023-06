Pintor plasma la figura de Messi en un mural en Colonia Avellaneda

Un pintor, que antaño dibujó la figura de Diego Maradona para los camiones de una multinacional de gaseosas, ahora plasmaba la imagen de Lionel Messi en un mural en Colonia Avellaneda.“Es difícil pintar a Messi porque la cara tiene que ser la misma y la fisonomía de él hace que pintarlo sea más difícil que Maradona”, confesó Hugo a“Hace 35 o 40 años que pinto y en el ´78 lo pinté a Maradona en los camiones de Coca-Cola de la campaña `La Vuelta al Mundo en 45 Tapitas´”, contó Hugo ay, según repasó, en ese entonces, él estudiaba en la Escuela de Artes Visuales: “Me llevaron de prueba a Concordia y en 15 días me dejaron; primero me dedicaba a pintar los primeros carteles y, después de un año, a Maradona”. “Hice la plantilla que después calcamos para las copias y en esa fecha pintamos la parte de atrás de diez camiones de Coca-Cola que salían a la ruta”, rememoró.En la oportunidad, el artista se mostró visiblemente emocionado por su obra en la que plasmaba la figura del capitán de la Selección con la Copa del Mundial. “Pienso en él y en mis hijos, en lo mejor”, reveló.De hecho, rememoró cómo vivió el Mundial de Qatar en el que Argentina salió campeón. “Le tenía fe a Messi porque tiene mucha fuerza, mucha pierna”, remarcó. “Messi es único y no habrá otro”, insistió el pintor. Pero al compararlo con Maradona, sentenció: “Los dos son buenos y no elijo a ninguno por encima del otro”.