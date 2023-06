Pavimentarán tramos de calle Balbín, Justo y Ramírez: detalles de la obra

La obra

“Dar una respuesta”

Detalles

Este lunes se hizo la apertura de sobres, corresponde a la licitación para ejecutar la pavimentación de distintos tramos de calles Balbín, Juan B. Justo y Avenida Ramírez, arterias por donde circula el tránsito pesado. “Estamos dando respuesta a una demanda de los vecinos de muchos años”, indicó Bahl.“Estas obras no son la mera voluntad de una gestión, son parte del plan de movilidad y conectividad de la ciudad, y como tales, las próximas gestiones las deben continuar. Y eso es algo que los paranaenses tienen que exigirles a sus gobiernos locales de ahora en más, porque solo así Paraná va a poder atender las necesidades de sus vecinos. Se puede lograr: con orden, con planificación y con responsabilidad”, resaltó el Intendente Bahl.El proyecto implica la pavimentación de calles Ricardo Balbín entre Avenida de las Américas y Avenida Ramírez; Juan B. Justo entre Avenida de las Américas y Ramírez; Juan B. Justo entre Av. de las Américas y Zanni, y por último, Avenida Ramírez entre Luis Noacco y Crisólogo Larralde. Asimismo, se realizará enripiado de distintos tramos de calles Padre P. Uva, Alberto Nasta, Lebensohn y Ramírez. Es financiado por Nación y tiene un plazo de ejecución de 12 meses.“Paraná crece y se desarrolla, sobre todo, hacia el Sur. No obstante, nunca se elaboró un plan de obra pública que atienda esta demanda. Y si la ciudad no se planifica, las consecuencias las padece el vecino. Por eso, con el acompañamiento de Nación y Provincia, vamos a pavimentar calles Juan B. Justo, Ricardo Balbín y un tramo de Ramírez, desde Luis Noacco hasta Crisólogo Larralde”, afirmó el intendente.En este sentido, describió que “sobre calles Juan B. Justo y Ricardo Balbín viven muchos paranaenses que diariamente tienen que convivir con la broza, con el agravante de que son arterias que permanentemente utilizan los camiones. Era clave dar una respuesta y con esta licitación comenzamos a hacerla realidad”.El secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento, resaltó que es una obra “muy esperada durante muchos años, un sector de tránsito pesado, muy solicitado, es una obra integral que conectará el Este con el Oeste, en el Sur de la ciudad”.Los oferentes que se presentaron fueron OICSA y Norvial.El proyecto es denominado “Conectividad Este-Oeste con calles principales y circuito tránsito pesado”. Es financiado por Nación y tiene un plazo de ejecución de 12 meses. Además de la pavimentación de los tramos de Balbín, Juan B. Justo y Ramírez, está planificado el enripiado de calles Padre P. Uva entre Ramírez y Lebensohn; Alberto Nasta entre Ramírez y Lebensohn; Lebensohn entre Padre P. Uva y Nasta, y Ramírez entre Larralde y Juan B. Justo.Se plantean obras complementarias: construcción de conductos, cámaras sumideras, cámaras de registro y alcantarilla para la conducción de aguas pluviales, señalización horizontal y vertical, forestación, alumbrado público, instalación de cañería, cámaras y cableado para futura semaforización, construcción de dársenas para colectivos, estacionamiento, ampliación de la red de agua.El objetivo es dar solución al tránsito de la zona sur y dar respuesta al reclamo de vecinos, ya que la circulación de tránsito pesado genera deterioro de la trama vial.