Pese al paro de colectivos, taxistas no registraron mayor demanda de pasajeros

“No aumentó la demanda de pasajeros”, así lo aseguraron ataxistas de la parada ubicada frente a Casa de Gobierno en Paraná. Es que durante la jornada de este martes rige el paro de colectivos urbanos que decretó anoche UTA Entre Ríos en el marco del conflicto salarial entre el sindicato que nuclea a los choferes y las cámaras empresarias del transporte de corta y media distancia. Y otra vez, los usuarios del servicio son los más afectados por la medida de fuerza.“Hay muchos vehículos transitando, pero la demanda no es tanta y el trabajo es casi normal”, contó auno de los trabajadores del volante. “Se movió un poquito más pero no tanto tampoco”, coincidió otro.“De los que trabajan en la administración pública, si viven lejos, no vino ninguno a trabajar si nadie les dice nada y el movimiento fue normal al de todos los días”, expuso el taxista. “El trabajo es el mismo de todos los días, el de siempre”, comentó otro.