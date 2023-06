Paro de colectivos: “No existe la posibilidad de llamar a nueva conciliación”

Paraná Gremio ferroviario convocó a un paro que afectará el servicio en Entre Ríos

Paraná El paro de colectivos afecta al normal dictado de clases en escuelas de Paraná

El secretario adjunto de UTA, Gustavo Berón, señaló aque en Entre Ríos hay un 100% de acatamiento al paro de colectivos de corta y media distancia.Aclaró que “la conciliación obligatoria terminó anoche, a las 23.15. No existe la posibilidad de llamar a nueva conciliación, porque la normativa de la ley 14.786 no prevé una prórroga de prórroga”.Remarcó que “habrá que sentarse con la cámara empresarial. La única forma de levantarlo es que haya una oferta de la parte empresaria, lleguemos a un acuerdo y se firmen las actas”.Berón reconoció que “estamos yendo muy atrás de la inflación todos los trabajadores y los empresarios también”. Indicó que “en los próximos días habrá reuniones tras reuniones”, al tiempo que afirmó que “nadie quiere estar de paro, pero no hay otra forma de llevar a cabo esto”.