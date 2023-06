El paro de colectivos afecta al normal dictado de clases en escuelas de Paraná

“La escuela está desolada”

Paraná Usuarios de colectivos opinaron sobre la confirmación del paro por 24 horas

Rige el paro de colectivos que decretó anoche UTA Entre Ríos en el marco del conflicto salarial entre el sindicato que nuclea a los choferes y las cámaras empresarias del transporte de corta y media distancia. Y otra vez, los usuarios del servicio son los más afectados por la medida de fuerza.recorrió dos escuelas de la ciudad para dar cuenta de las complicaciones que genera la falta de colectivos entre alumnos y docentes para poder llegar a clases.“Es un día especial y la segunda jornada de frío intenso está ayudando a que los estudiantes no vengan; y por la situación a causa del paro de transporte, tenemos un 15% del alumnado”, comunicó ael rector de la escuela técnica Nº21 “Libertador Gral. San Martín”, Javier Colman.Y agregó: “Entre los docentes también hubo muchos que avisaron, a través de los grupos de WhatsApp, que no iban a poder concurrir y otros comunicaron que iban a llegar más tarde, pero les recomendamos que lo hagan tranquilos porque hay cursos enteros que no asistieron”.“Hay alumnos que toman hasta dos líneas de colectivos y otros que toman uno y caminan un buen trecho porque provienen de San Agustín, Bajada Grande y Colonia Avellaneda”, comentó Colman.Respecto de quienes sí asistieron a clases, el rector refirió que “están a disposición la biblioteca, la sala de multimedia donde pueden adelantar trabajos en las computadoras y/o realizar tareas de mantenimiento en los talleres”.En la oportunidad, Colman informó que, “debido a la carga horaria”, en la técnica Nº 21 disminuyó la matrícula escolar y actualmente son poco más de 400 alumnos.En esta época del año, se desarrolla la entrega de libretas digitales con las notas correspondientes al primer trimestre y, en ese sentido, el rector dio cuenta de inconvenientes entre los padres para ingresar al SAGE “por falta de datos o falta de conocimiento”; de igual manera, comentó que “todos van aprendiendo cómo es el sistema”. “Las materias que más se desaprueban son Matemática y Lengua, además de Física y Análisis Matemático”, reveló al respecto.En tanto, la Comercio Nº1 estaba “desolada”. Así lo definió ala secretaria escolar, Isabel Giménez. “Clases hay, pero la mayoría de los docentes está afectada por el paro de colectivos y alumnos no tenemos; algunos papás se acercaron con sus hijos, pero se volvieron”, explicó al respecto.“Nos vemos muy afectados por el paro de colectivos porque la gran mayoría de nuestros docentes son del interior, al igual que el personal administrativo; provienen de Colonia ensayo, Bovril, Vial y Cerrito por la proximidad de la escuela a la Terminal de ómnibus”, comentó al confirmar que solo llegaron hasta la Comercio Nº1 “los que venimos caminando porque vivimos en las cercanías”.En la oportunidad, informó que “los docentes colgarán material de trabajo a la web de la escuela para que los alumnos puedan recuperar el dictado de clases”.