El panorama en la terminal de Paraná ante un nuevo paro de colectivos

En la jornada de este martes, un nuevo paro de colectivos deja sin servicio a muchos usuarios. La medida resuelta por la Unión de Tranviarios Automotor afecta al transporte de corta y media distancia.Elonce estuvo presente en la Terminal de Ómnibus de Paraná y dialogó con taxistas, choferes y pasajeros.Otro trabajador del volante tenía un viaje a Villa Urquiza. El costo de este traslado, ronda los 10.000 pesos ya que se cobra 200 pesos el kilómetro. Pero la tarifa “se negocia”.Los colectivos Fluviales y Etacer que van a Santa Fe funcionan con normalidad, pero en este día de paro, tienen pocos pasajeros para trasladar. Generalmente quienes viajan en horas tempranas son estudiantes universitarios pero ante el paro algunas facultades han suspendido el dictado de clases.Por su parte Darío Acuña, de la boletería de Zenit, afirmó aque los colectivos de larga distancia funcionan con normalidad.“La única línea afectada es Diamante y las aldeas que tiene muchos pasajeros frecuentes, después trabajamos todo normal, lo que es la línea hasta Concepción del Uruguay, Crespo, Ramírez, Hernández, Nogoyá y Lucas Gonzáles. También hacia Victoria, Gualeguay y Gualeguaychú es todo normal”, afirmó.A pesar de ello, Acuña dio cuenta que “hay mucha baja, tenemos pasajeros frecuentes que viajan a Crespo que no han venido, supongo que entendieron que ese servicio también estaba afectado. Solamente los destinos cortos son los más perjudicados, lo demás se trabaja normalmente”.Finalmente, señaló que el paro en el transporte urbano también afecta el movimiento ya que mucha gente que llega desde San Benito después no tiene como trasladarse y tomarse un remis o taxi “les sale muy caro”.En la sala de espera de la Terminal había varios pasajeros que habían llegado en horas de la madrugada desde el interior de la provincia para realizar trámites personales o estudios médicos, y desconocían si al momento de regresar iban a contar con el servicio ya que algunas boleterías estaban cerradas y no podían realizar la consulta.