Usuarios de colectivos opinaron sobre la confirmación del paro por 24 horas

No hubo acuerdo entre la, por lo cual este martes en Paraná y alrededores regirá un paro por 24 horas durante este martes.Ante este tema, usuarios de colectivos deberán buscar otras alternativas para trasladarse para su trabajo.dialogó con algunos de ellos que esperaban los últimos colectivos.Una mujer, que trabaja como empleada doméstica, que esperaba el colectivo para ir a Colonia Avellaneda dijo estar enterada del paro vigente desde medianoche: “”. Además, agregó que en su caso “mucho no le afecta, pero hay mucha gente que va a estar afectada así que espero que se puedan organizar”.”. Entre la franja que ve esa problemática, enumeró: “En mediodía hasta las dos de la tarde, de medianoche cuando los chicos salen de la facultad. Algunas unidades están bastante deterioradas”.Otro usuario que estaba a la espera de la línea 22 con destino a Colonia Avellaneda sostuvo estar al tanto del paro por 24 horas. “”, respondió enojado en primera instancia. En cuanto a la búsqueda de otra vía de transporte, afirmó: “Hay que arreglarse con el tren o con remis”. También dijo que “son muy espaciados” los horarios que pasan los colectivos.“Hace un ratito me enteré”, comentó un hombre que vive en San Benito que estaba junto a una niña. En su caso en particular, no le afecta en su traslado al trabajo: “A mí me vienen a buscar. Le tengo que avisar al patrón”. En ese sentido, reflexionó: “”. Al mismo tiempo, recalcó que pagar un remis no es una opción viable porque ida y vuelta “sale tres mil pesos”.