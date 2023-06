Escasez de billetes de baja denominación complica a comerciantes para dar vuelto

Comerciantes de Paraná indicaron a Elonce que desde hace un tiempo tienen dificultades para conseguir monedas o billetes de bajas denominación como de $10, $20 y $50 y eso les afecta para dar el vuelto a los clientes.“Escasean las monedas y billetes chicos”, aseguró el dueño de una verdulería de calle 25 de Mayo, Facundo Torra, a Elonce al acotar que resuelven el problema del cambio de diversas maneras: “a veces le ofrecemos una fruta, pero pasa que las frutas están muy caras ejemplo un tomate vale unos 100 pesos, un limón $40 entonces no podemos darlo por cambio de unos 10 o 12 pesos”.En este sentido, señaló que “tratamos de conseguir monedas y las cuidamos, de todos modos hay clientes que se enfadan cuando no tenés para darle vuelto”. Por otro lado, acoró que “en la zona todavía no llegaron los billetes de 2.000 pesos, de todos modos, no se puede hacer mucho con este billete”.