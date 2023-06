Niños formaron equipo de fútbol y con botines y medias prestadas ganaron 10 a 0

En Paraná se desarrolla las instancias locales de los Juegos Evita, donde los chicos participan de muchas de las disciplinas. En esta ocasión, se disputaron partidos de fútbol en la cancha del Club Atlético Los Toritos de Chiclana, en Fraternidad y Adolfo Aeberhard, de la capital entrerriana.A pesar del frío los niños jugaron con mucha emoción y esfuerzo. Uno de los equipos fue sensación al ganar 10 a 0 y se trata de unos niños que con mucho esfuerzo y superación lograron formar un equipo.Al equipo lo conformaron niños de los barrios Mosconi, Las Flores y Puerto Viejo. Según contó la directora técnica, Marisa, a Elonce “los chicos entre sí no se conocían se anotaron y formamos el equipo, que es muy bueno”.Detalló que la Municipalidad de Paraná le prestó las camisetas y el resto de la indumentaria, como medias y botines, fueron donados o prestados porque los chicos no tienen. “Muchas veces los profes les conseguimos y hay casos que los chicos juegan con zapatillas y short de baño”, aseveró.“Estos chicos juegan muy bien y estaría bueno que los vean. Aman el fútbol y siempre juegan en las canchas de sus barrios, pero por lo general son un poco más chicas de lo común”, sumó.Este lunes, los niños se enfrentaron con el equipo de la escuela Ex Comercio II al que les ganaron 10 a 0. En tanto, el profesor de dicha escuela, señaló que “es una diversión venir y participar a los chicos les gusta. Es la primera vez que venimos y como escuela le dimos la oportunidad a que cualquiera se inscriba y se anotaron muchos”.Uno de los niños que participaron del partido, dijo que “están muy buenos estos juegos, vinieron muchos chicos”, dijo el joven al recordar que en su tierra natal “no hay muchas actividades de este tipo”.