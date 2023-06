Gainza: “Hay que planificar, dejar de improvisar y tener medidas concretas”

El precandidato a intendente de Paraná, Emanuel Gainza, sostuvo que “hace dos meses venimos presentando, cada semana, un compromiso frente a la ciudadanía sobre los temas que creemos importantes para el vecino”, vinculados a distintas temáticas.En los estudios de, el dirigente de Juntos por el Cambio expuso que “hace años que venimos recorriendo la ciudad en el desarrollo de un plan de gobierno” y resaltó la importancia de hablar “sobre propuestas concretas, no solamente hacer un enunciado o diagnóstico”.Después de sostener que apunta a “resolver problemas que los paranaenses tenemos desde hace mucho tiempo”, se centró en el tema de los colectivos. Prometió que. Explicó que esto le da “al Poder Ejecutivo, más herramientas para tomar medidas concretas para mejorar el sistema”.“En los barrios no existe una red de garitas. Eso depende del municipio. Sumado a eso la aplicación del celular Cuándo Subo. Si la gente tuviera la certeza de cuándo va a pasar el colectivo, evitaríamos horas de espera. Eso se puede implementar ya, no depende de la concesión”, expuso Gainza.Otro punto de su iniciativa es “crear una mesa donde están los intendentes de San Benito, Oro Verde y Colonia Avellaneda, en conjunto con el de Paraná, sentados para diagramar la traza de los recorridos. Hace falta mucha decisión política”.Además, expuso que “el intendente tiene la posibilidad de presidir el órgano de control del transporte y no ha participado en estos tres años y medio de ninguna reunión.El sistema tiene serios problemas con las frecuencias, el estado de los colectivos y la cantidad de unidades. Siempre”.Consideró que “no es un problema de la concesión. Hoy hay menos colectivos que los establecidos en el pliego, de la misma forma en que la tarifa tarda muchísimo en actualizarse porque la inflación hace que llegue tarde.. No se soluciona de manera mágica”.Sugirió la opción de “. Se pueden tener las líneas principales, troncales, pero complementariamente licitar a empresas más chicas líneas complementarias para reforzar el servicio”, como se hizo en Corrientes.“La gente busca otras alternativas y ha crecido de manera exponencial el uso de motos, lo que hace que el sistema también tenga menos usuarios”, completó sobre esa cuestión.Por otra parte, el precandidato a intendente ratificó que si es electo eliminará “en su totalidad el impuesto a la tarifa de electricidad y también más presión tributaria. Paraná tiene 180 tasas. Hay 100 que representan menos del uno por ciento de la recaudación para el municipio. No son gravitantes, pero son trabas para la gente al momento, por ejemplo, de querer trabajar. Las tasas importantes se mantienen igual”.Señaló que quitará impuestos “que se relacionan con la generación de empleo, como por ejemplo la que se cobra al habilitar un comercio”.Gainza dio que podrán en marcha un sistema de “habilitaciones inmediatas. Mediante página web habrá que completar una declaración jurada. Llega un QR, lo pegás en la vidriera y podes empezar a trabajar. Tenés 60 días para que la municipalidad vaya a controlar que la declaración jurada sea correcta. Una vez que el municipio lo corrobora, tenés una habilitación permanente por dos años. Es algo que existe en Mar del Plata y en la localidad de 3 de Febrero. Esto es un incentivo para que haya cada vez más comercios”.“Paraná necesita ayudar al sector privado, sacando impuestos, simplificando trámites y que la persona que quiere invertir en la ciudad sienta que el municipio le da una mano”, subrayó.Puso de relieve que “. El sector privado tiene que crecer para generar fuentes de trabajo que es la demanda número uno que tengo en cada recorrida, sobre todo de los más jóvenes”.“El camino no es más empleo público, sino que el privado genere puestos de trabajo genuino a través del turismo, la construcción de la industria del conocimiento. Tenemos un paquete de medidas para ayudar al que quiera emprender”, aseveró.Ejemplifico que la capital entrerriana tiene “60 empleados públicos cada 1.000 habitantes, mientras que Santa Fe posee 30. No es que nuestros servicios sean mucho mejores”.El dirigente de Juntos por el Cambio refirió que “salud, deporte, educación y cultura tienen que tener una visión integral para llevarlas a los barrios”.Remarcó que apunta a generar “una red integral en los barrios”, donde “los centros de salud funcionen con médicos, que los jardines maternales tengan maestros, amplíen la currícula, tengan turnos mañana y tarde, además de que funcionen los clubes de barrios, junto con talleres culturales. Así ayudamos a la reconstrucción del tejido social, tenemos que reconstruir valores.”, subrayó.Gainza adelantó que “nuestra campaña estará vinculada en un 100% vinculada a propuestas. Nuestro equipo quiere que haya un cambio de fondo. Eso implica gente nueva, joven. Otras ganas, otra energía. Hace 10 años que camino Paraná. No se me ocurrió de golpe ser candidato”.Finalmente, instó que “trabajar de manera conjunta con la provincia para combatir la inseguridad. La municipalidad necesita un centro de monitoreo, incorporar tecnología como cámaras en las paradas de colectivos y espacios públicos. Así, si la gente tiene un problema, aprieta un botón y eso va automáticamente al centro de monitoreo”.“Hay que traer cosas que ya funcionan en otro lado, no es necesario inventar la pólvora”, cerró.