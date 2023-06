Aumentó la demanda por la vacuna antigripal en el hospital San Roque

Sociedad Se lleva adelante campaña diferenciada de enfermedades respiratorias en niños

A partir de la llegada del frío, aumentó la demanda en el vacunatorio del hospital materno-infantil San Roque de Paraná. Las vacunadoras, además de colocar la antigripal, completan las dosis de calendario ya que, según alertaron a, “después de la pandemia, todavía hay muchos chicos sin sus vacunas”.“Se notó mucho que, debido a que el frío no llegaba,”, indicó ala enfermera Estela Maris Larrosa. Y en ese sentido, informó:, con lo cual, aprovechamos la oportunidad para completar calendarios de vacunación porque,, insistió al respecto.En la oportunidad, la enfermera recomendó a los papás que controlen los carnets de vacunas de sus hijose instó a “no enviar a los niños enfermos a la escuela para que no se propaguen los resfriados y, consecuentemente, no se abarroten las postas respiratorias”.“También recomendamos que traten de no juntar a los chicos con los ancianos en las visitas a los abuelos porque ahí comienzan las complicaciones”, completó la vacunadora Silvana Albornoz.“Los menores de 65 años deben acercarse con su certificado médico y los mayores de 65 no lo necesitan. Solo les controlamos que ya se hayan puesto la dosis contra la neumonía y les completamos el esquema o se la colocamos”, explicó Albornoz.“Y en el caso de pacientes con patologías crónicas de base, éstos pueden traer alguna documentación que certifique esa patología y no necesitan de la indicación especifica del médico”, aclaró.