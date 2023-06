Bahl: "Estamos cumpliendo y recuperando la confianza del vecino en el Municipio"

Trabajos en la zona

El intendente Adán Bahl recorrió este sábado los trabajos de pavimentación en calle Antonio Franco, en vecinal Paracao y dialogó con los vecinos. La obra se realiza mediante el sistema de Esfuerzo Compartido y se suma a la puesta en valor de Plaza San Pedro y el abordaje intensivo del Municipio en la zona Sur de la ciudad.“Estamos terminando la pavimentación de calle Antonio Franco, más de trescientos metros. Es una obra que nos comprometimos hacer hace un mes y medio y estamos cumpliendo con la palabra. Los vecinos están impactados porque en tan poco tiempo se pudo hacer. También estamos terminando de poner en valor la Plaza San Pedro, con el espacio de los juegos”, afirmó Bahl.El Intendente resaltó el trabajo del Municipio en la zona Sur: “Se está trabajando con un bacheo intensivo en calle Balcar y perpendiculares y paralelas a Antonio Franco. Estamos resolviendo los problemas que hace muchísimos años venían siendo planteados por los vecinos. Tenemos la satisfacción del deber cumplido, la palabra empeñada, agradecemos a los vecinos por la tolerancia”, expresó Bahl.En este sentido, agregó que “la presidenta de la vecinal me decía que no puede creer tantas cosas conseguidas recién asumida, y es justamente eso: gestionar, comprometerse, interactuar con la Municipalidad. Es bueno que los vecinos vean cómo se va invirtiendo y cómo se va mejorando la calidad de vida en los distintos barrios de Paraná”.Mario Squilachi, presidente de la comisión vecinal Paracao, manifestó su satisfacción por la obra: “Estamos muy agradecidos con el intendente y la gestión porque fue una obra no solamente importante, sino que la hicieron muy rápido y muy prolija”.Por su parte, Marta Librera, expresó: “No imaginábamos que de diciembre a la fecha tuviéramos todo esto ya hecho. El Intendente se comprometió y cumplió con la palabra”.Por último, Augusto Lertora, vecino de calle Antonio Franco, resaltó la gestión: “Es muy buena la gestión de Adán Bahl y toda la gente que acompaña y ayuda a que las cosas se hagan posible. La calle estaba destruida y la verdad que yo hace veintiún años que vivo acá, hicimos cuatro gestiones consecutivas, nunca tuvimos una respuesta. Estamos muy contentos los vecinos”.Los trabajos comprenden pavimentación y cordón cuneta en calles de la vecinal Paracao: Antonio Franco entre Juan Báez y Nasario Medrano; Alemanes del Volga entre Juan Bevilaqua y final de calle; Londero de Greca entre Alemanes del Volga y final de calle.Con el sistema de Esfuerzo Compartido, el Municipio ejecuta la obra y después los vecinos la abonan en concepto de mejoras.Actualmente, se construye un playón de juegos en plaza San Pedro (Pedro Balcar, Nasario Medrano y Antonio Franco). La obra se encuentra en su etapa final y comprende juegos infantiles, veredas y espacios de estancia donde se ubican equipamientos como bancos, cestos de basura y columnas de iluminación. Además, se construyó una cancha de tejo, gestionada por la propia comisión vecinal.