Familiares de Nahiara piden que "Yanina Lescano vuelva a la cárcel"

Familiares de Nahiara Cristo, la pequeña que falleció en febrero de 2019 tras recibir brutal golpiza, se manifestaron frente a Tribunales para pedir justicia.Darita, hermana de Miguel Cristo, el padre de la nena y quien está cumpliendo prisión perpetua, expresó aque “queremos que los jueces nos den una respuesta y que Yanina Lescano vuelva a la cárcel. Salió hablando en un canal cosas que no son. Cada vez que nosotros salimos a pedir justicia ella nos escribe unos mensajes en las redes sociales”.“Ella salió con lo de la violencia de género y nosotros creemos que eso no es así, la vimos perfectamente. Hay testigos que dicen que antes de lo que le pasó a Nahiara ella estaba perfecta. Ahora sale diciendo que en enero ella estaba en una cama sin poder moverse”, dijo.“No sé qué pasó dentro de la casa, pero ella no es inocente. Ella vivía ahí, sus hijos también y estaban todos bien. La única que sufrió violencia de género fue Nahiara”, remarcó.