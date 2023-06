Taxistas afirman que por el avance de Uber están perdiendo pasajeros

La aplicación Uber desembarcó en la ciudad de Paraná y si bien está en pleno funcionamiento, el servicio de transporte privado de pasajeros no está habilitado ni regulado por la comuna.

El desembarco de la multinacional genera malestar en los taxistas quienes afirman que están ante una competencia desleal y que han perdido pasajeros.“Tenemos mucha competencia, entre los remises y otras empresas que todavía la municipalidad no ha tomado medidas, como el Uber, que está apareciendo cada vez más, pareciera que no hay, pero hay”, dijo un taxista que tiene parada frente a Casa de Gobierno.Paso seguido mencionó que “hay que dedicarle mínimo 10 horas por día para tener un piso y que sea rentable. Los últimos días del mes fueron caóticos, pero la estamos llevando, la diaria se está haciendo. Un viaje promedio cuesta entre 500 y 1000 pesos”.Otro trabajador del volante coincidió con su compañero y afirmó que “nos tiene mal el Uber, se ha perdido un poco de pasajeros. Es más barato, de una tarifa de 800 pesos, el Uber te cobra 400”, dio como ejemplo.Finalmente, mencionó que hay que trabajar más horas que antes y el horario de mayor demanda comienza después de mediodía”.