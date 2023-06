Lucía Varisco: “El radicalismo tiene muchas posibilidades de ganar la interna”

Colectivos

La diputada provincial Lucía Varisco lanzará hoy su precandidatura a la intendencia de Paraná. “Hace mucho tiempo que venimos trabajando con el movimiento político que tenemos”, expresó la dirigente radical, quien se desempeñó desde 2015 hasta 2019 en la Secretaría Privada del Municipio. “Es el área donde uno conoce absolutamente todo, aprendés mucho”, afirmó al resaltar que fue “una experiencia muy valiosa” estar en ese lugar cuando su padre, Sergio Varisco fue presidente municipal.En los estudios de, hizo notar que “el transporte público es una de las prioridades más urgentes. En 2018 se hizo una concesión en la que se normalizó algo que venía renovándose automáticamente, sin llamar a licitación. Era una decisión muy arriesgada porque podían presentarse 10 empresas o ninguna”.Consideró que “es un servicio que está monopolizado a nivel nacional. Se trataba de establecer nuevas reglas como el boleto nocturno, el combinado. Establecimos el boleto secundario que lo subsidia el municipio”, recordó y opinó que actualmente “hace falta mayor control, que se cumpla con la cantidad de coches circulando para respetar las frecuencias”.Asimismo, “hay que instalar garitas y otras acciones que la municipalidad puede hacer”. “El año que viene vence la concesión por lo que será otra instancia para debatir nuevamente”. Remarcó la necesidad de “trabajar en diálogo con Provincia y Nación Hay que llegar a acuerdos que beneficien a los paranaenses”, subrayó.Interrogada acerca del espacio partidario al que representará, la actual diputada enfatizó: “Soy parte de la Unión Cívica Radical, que hoy forma parte de un frente. A nivel nacional tiene que terminar de ordenarse, de rediscutirse. Hay opiniones que establecen que la coalición debe abrirse. El lunes que viene es la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. Ahí habrá más definiciones”.No obstante, confirmó que “vamos a ir en una lista completa, que también tenga candidato a presidente y a gobernador. Queremos jugar con un candidato radical, porque entendemos que el radicalismo debe liderar la coalición”, afirmó, por lo que dejó entrever que acompañaría a Pedro Galimberti para la Gobernación.Para la Presidencia, manifestó que “me gusta Gerardo Morales. Tiene la experiencia en gestión en Jujuy, donde pasó muchas complejidades y es una de las provincias que más ha crecido. En su gestión como presidente del partido a nivel nacional le ha dado un fortalecimiento a la UCR en la coalición”.“Trabajo para tener un candidato radical y creo que tiene muchas posibilidades de ganar la interna. Confío en la potencialidad del radicalismo. Hay una gran oportunidad para ganar la provincia”, insistió.La precandidata a la Intendencia consideró que uno de los temas más urgentes en la ciudad es el de la seguridad. “No hay que prometer cosas que no se puedan cumplir, porque el Municipio no tiene injerencia en la Policía y la Justicia, pero se pueden implementar políticas públicas que hagan a la seguridad de los paranaenses como mayor iluminación”.Sostuvo que “hay que volver a darle valor al centro de monitoreo que instalamos en la gestión anterior, sumando más cámaras en los lugares críticos”.Consultada durante el programaacerca de qué rescata como positivo de la actual gestión, dijo: “Reconozco que se hayan continuado y finalizado obras que impulsamos en la gestión anterior, como el hospital Illia, la Peatonal, Sala Mayo, entre otras”.“Soy muy crítica en que no vemos presencia del Estado municipal en muchos de los barrios. No debería haber una antinomia entre centro y barrios”, recalcó por último Lucía Varisco.