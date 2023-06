Fumigación afectó la salud de alumnos y docentes en una escuela de Paraná

se vieron afectados en la salud como consecuencia de haber tomado contacto con un insecticida usado en las aulas del establecimiento escolar para combatir el mosquito vector del dengue.La fumigación se llevó adelante el sábado 3 de junio, pero el producto quedó concentrado a raíz de quelos espacios donde se aplicó el producto.El lunes a primera hora, con el ingreso de los escolares, comenzaron los problemas con, confirmaron distintos testimonios al portalSegún detallaron,en el centro de salud a raíz de que no podía respirar. La suspensión de las actividades llegó luego de las 11:00 de ese día que se desencadenaron los problemas y retornan este jueves.En un operativo que se desarrolló en cuatro escuelas de Paraná, el Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos dispuso la fumigación de los edificios como parte de las tareas de combate contra el Aedes Agipty, el mosquito transmisor del dengue. Las aplicaciones se realizaron el sábado 3 de junio, a primera hora de la mañana, pero en uno de los establecimientos, en la Escuela Nº 75 “Del Bicentenario”, algo salió mal.La comunidad educativa tomó conocimiento de la fumigación el mismo sábado, cuando el rector del colegio público -donde se dicta en turno mañana y tarde educación de nivel primario y secundario-, informó al grupo de docentes de las tareas que se estaban llevando adelante en el edificio. Y fue el lunes temprano, con el inicio de clases, en el ingreso a las aulas, cuando los estudiantes y docentes comenzaron a percibir unEl personal solicitó que se suspendan las actividades pedagógicas para poder limpiar y ventilar las aulas, de modo de despejar los químicos residuales. La autorización llegó aproximadamente las 11:00, cuando el rector no esperó más y decidió interrumpir el dictado, enviando a los alumnos a sus casas porque, en efecto, mucho de ellos comenzaron a sentir molestias que los obligó a retirarse antes de la escuela, descompuestos.que quedó encerrada en el edificio, señala el medio citado.Por los grupos de padres y madres de WhatsApp, así como los de docentes, comenzaron a alertar de que continuaban las consecuencias en la salud de quienes tomaron contacto con el pesticida en la escuela: dolor de garganta, irritación en los ojos, ronchas en la piel como producto de una severa reacción alérgica, jaquecas, hinchazón en las manos e incluso varios con vómitos.. El problema se suscitó porque los profesionales de la salud no sabían qué tratamiento darle porque desconocían la formulación química que le produjo los síntomas de intoxicación y que obligó a colocarle oxígeno con asistencia respiratoria.Un profesional con conocimiento en control de plagas urbanas explicó a