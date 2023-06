Descubrieron una placa en Rowing para homenajear a Gustavo Sánchez Romero

Su función en Rowing

Su paso por Canal Once

fue uno de los periodistas más destacados en Entre Ríos. Oriundo de Santa Fe, contaba con el título de Licenciado en Comunicación Social y contaba con más de 20 años de trayectoria en medios de la provincia, incluido Elonce. Falleció el pasado 22 de febrero de este año a causa de problemas de salud.En ese sentido, e. Fue en una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes familiares, colegas de la comunicación y empresarios.Al término del descubrimiento, su hijadialogó con Elonce y transmitió qué significó el reconocimiento de la institución paranaense: “que este proyecto pueda seguir adelante como es el libro que él ya había empezado como es Dos Florines.”.En referencia a las anécdotas que contaron en la presentación de una placa en el Paraná Rowing Club, manifestó que lo hicieron “con un sentido del humor que también era muy particular, con una espontaneidad. Su profesionalidad y su impronta periodística no le quitaba su sentido del humor, su espontaneidad, su solidaridad".El periodista, que formó parte dey de otros medios de la ciudad capital, también tenía un vínculo muy apegado con el fútbol. Sobre este punto, una de sus hijas mencionó: “Un poco lo relataba en el escrito pequeño que hice.”.A lo largo del homenaje que le hicieron, las múltiples voces que estuvieron presentes destacaron su rol como padre. En ese marco, Luisina sostuvo: “Cuando todos decían que se preocupaba por nosotros, por su familia también, por su mamá, me conmueve mucho y me consta porque era así. Siempre estuvo muy presente".dice la placa que comparten el Paraná Rowing Club y el Foro de Entidades Empresarias de Entre Ríos.Gustavo Sánchez Romero, autor de varios libros, actualmente se desempeñaba como prensa de Rowing Club Paraná, sobre el cual escribió el libro “100 años de historia del Paraná Rowing Club”, el cual fue presentado en el marco de los 101 años de la fundación del club.Fue conductor del Noticiero en los inicios de Canal Once de Paraná y uno de los creadores del programa El Explorador.