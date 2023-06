"Cada vez hay más indiferencia en la gente”, dijo Ana María Álvarez

Este 7 de junio se conmemora en Argentina el Día del Periodista, en referencia al nacimiento de La Gazeta de Buenos Aires de 1810, el órgano de la Primera Junta de Gobierno, dirigido por Mariano Moreno.En este día tan especial,habló con Ana María Almirón de Alvarez, la “señora de las noticias”, referente en los medios de comunicación y quien durante muchos años fue la histórica voz de las mañanas de LT14. También fue docente en escuelas rurales y se desempeñó en los medios durante más de 55 años.“Siempre vivo con una sonrisa porque si tengo que decir lo que siento en este momento, como está el país”, dijo e hizo una pausa, para luego mencionar que le llama la atención “la reacción de los argentinos que permanecen impávidos, como si no volara una mosca, ante las cosas que nos pasan”.Consultada sobre sus inicios en los medios de comunicación, Ana María, recordó que cuando cursaba la escuela secundaria siempre hacía teatro y lecturas y recitaba poesías.En el año 1959 y con 18 años egresó de la Escuela Normal como maestra rural, ejerciendo la docencia en escuelas rurales (su primer desempeño fue en Sauce, Corrientes, luego los Charrúas y General Campos) hasta 1967.Ya en esos tiempos trabajaba como locutora. Primero en LT 15 Radio del Litoral, de la ciudad de Concordia, donde nació. En el ´67, se radicó en Paraná, se casó al año siguiente con Mario Álvarez y comenzó desempeñarse en LT 14 Radio General Urquiza. Tres años después, la Dirección de Cultura y Turismo de la provincia la designó conductora de sus ciclos culturales y musicales. En 1985 nació "Mi Ciudad y Mi Gente", un programa de gran audiencia en toda la provincia. Tras 25 años, debió dejar LT 14 en mayo de 1992 y se mudó a FM Litoral. Más tarde, iniciaría a FM Contacto y tendría un retorno por LT 14 desde 1997 a 2001. Regresó a Litoral retransmitiendo además su programa por Elonce de Paraná. Su trayectoria la continuaría en Somos Paraná con un programa de interés general que se emitía los días jueves.“A lo largo de los años, he acumulado una vivencia para con los demás: yo me sonrío y el otro me sonríe, porque eso que te dicen, el otro soy yo, minga, no es así porque cada vez hay más indiferencia en la gente”, afirmó.Finalmente, y hablar sobre la juventud, Ana María expresó: “Lo tenemos a L-Gante que canta el Himno y el abecedario; los chicos tienen que educarse, para eso está la escuela, el jardín de infantes, la primaria, secundaria, la universidad, no debe haber un país en el mundo que reciba tanta gente y gratis; todos vienen a estudiar a Argentina y acá se tienen que ir porque, aunque estudien no tienen posibilidades”.