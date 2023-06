Se realizó una Realizaron colecta e inscribieron al registro de donantes de médula ósea en la escuela de Música de Paraná. Al respecto, la coordinadora del programa de Hemoterapia, Gabriela Jacobo, detalló a Elonce que “hay mucha gente joven que esta concientizada sobre la importancia de la donación voluntaria de sangre. Siempre cuando hablamos sobre la importancia de concientizar no hay que esperar que suceda algo para cambiar, es necesario acercarse a ayudar”.Además, detalló que iban unos 20 donantes para las 10:00 horas. “Es un ámbito hermoso y es muy lindo trabajar con jóvenes para dejar de lado el altruismo genético ya que ya no se guardan solo para sus familiares y se abren a la comunidad”.En tanto, un hombre contó que asistió a donar sangre junto con su pareja “ya que ambos colaboramos con estas acciones. Creemos que es muy u importante que el banco de sangre siempre tenga stock ante eventualidades”“Tomé conciencia que es muy importante donar sangre y medula y por eso estoy acá”, sumó una mujer.Por su parte, una representante del CUCAIER, detalló brindaba información sobre la donación de medula ósea y mencionó que “para inscribirse se necesita donar una unidad de sangre y se toma una muestra para saber la compatibilidad”.Asimismo, detalló que “muchos consultan si es doloroso, y siempre decimos que hay dos métodos y son muy poco invasivos”.Cabe destacar que el registro es mundial y quienes no tengan un donante en la familia puedan acceder a uno.