Con “el pretexto de limpieza” intentaron vaciar galpones de Vías Navegables

Trabajadores de Vías Navegables de Paraná denunciaron que un grupo de personas quisieron retirar herramientas de los galones que se encuentran en la zona del puerto.Al respecto, el secretario General del Sindicato de Dragado de Balizamiento, Oscar Barbieri, expresó a Elonce que “con una resolución enviada por el Director de Operación de Vías Navegables de la Nación, Mariano Graciarena, comenzaron a vaciar los galpones y adujeron que debían estar 30 días acá. Se quisieron llevar máquinas y herramientas, que todavía están en condiciones de ser usadas”.En este contexto, los trabajadores decidieron ocupar de manera pacífica los galpones y dialogar para que se frenera todo lo que estaba ocurriendo: “Pretendemos saber cuáles son los fines de todo esto, no queremos pensar que hay cierto negocio y que el dinero (de las máquinas y herramientas) no será destinado a la repartición para mejorar el estado de las embarcaciones”Al ser consultado por cómo funciona Vías Navegables, detalló que “muchas veces hemos juntado dinero a través de un bono contribución para poder comprar baterías y poner en marcha los motores de la draga”Además, Barbieri, detalló que, en diversas ocasiones, han solicitado que “se haga un control de los barcos existentes, y los que no sirvan se rematen porque en un caso de derrame podría afectar el ambiente. Solicitamos funcionario que funcionen”.En tanto, otro de los trabajadores, Gabriel Biscarreta, detalló que “estas personas vinieron con un plan de limpieza y saneamiento que un hombre de apellido Frias era el encargado de realizarlo; en un momento comenzaron a sacar cosas que sirven como respuestas para la draga y desde el sindicato tomamos una medida de fuerza pacifica hasta que no se aclare la situación”.“Muchas de estas cosas son muy útiles, y estas personas las sacaron de los galpones”, cerró.