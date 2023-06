“Fue un milagro, volví a nacer”, dijo camionero que volcó en Acceso Norte

“Volví a nacer”

Esta mañana ocurrió un tremendo accidente de tránsito en el acceso Norte, cerca del Parque Botánico, de Paraná. Un camión, proveniente de Buenos Aires, colisionó el guardarrail antes de llegar al Arroyo Las Tunas, luego chocó sobre el puente y finalizó entre los dos carriles. Horas más tardes, una pesada grúa retiró el camión del lugar. Allí, Elonce dialogó con el conductor del camión, Darío, quién contó cómo fue el dramático choque.“Esta mañana circulaba normal y de golpe el camión perdió estabilidad, y con la calzada resbaladiza, se me fue y me pasó esto”, dijo el camionero al acotar que circulaba a unos 60 kilómetros por hora.Al ser consultado por si estaba cansado, detalló que no, ya que había dormido lo suficiente. “Llegué a Santa Fe anoche, descargue, dormí y luego tome mates con mis compañeros, es inexplicable lo sucedido ya que es un camino que hago siempre, y lo he pasado con lluvia”. aseveró.Asimismo, señaló que el rodado estaba en perfecto estado: “e”.El camionero relató que el choque fue muy impactante: “cuando el camión se desestabilizó, solo pensaba en enderezarlo, c”, relató al asegurar que “. A partir de ahora vuelvo a cumplir años.”.Además, detalló que tras el choque sufrió un golpe en la cabeza contra el parabrisas. Además, se pegó en las rodilla y costillas.Al finalizar, agradeció a las personas que se acercaron a ayudarlo cuando volcó: “”.