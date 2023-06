Doña Paula auguró un resultado para Patronato y lanzó un pedido a los jugadores

Doña Paula, la reconocida curandera de barrio El Sol, hincha de Patronato y quien vaticinó y acertó los resultados que tendría la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, aaventuró un resultado para el rojinegro que esta noche disputará un encuentro contra Melgar de Perú por la quinta fecha del Grupo H en la Copa Libertadores.“Con que gane 1 a 0 ya está”, auguró Doña Paula, pero prefirió no revelar un resultado. “A eso sólo lo sé yo porque es algo sagrado. Es un secreto que no se puede decir”, sostuvo.“Vamos a celebrar si Dios quiere y si gana soy capaz de bailar unos chamamé”, prometió aLa curandera, si bien confesó que no conoce a todos los jugadores “porque muchos son nuevos y hay algunos lesionados”, les pidió “amor, que corran y que no se asusten, que no se miren unos a otros”. “Tienen que correr porque para eso les pagan, si ganan bien y les pagan a tiempo, entonces, ellos tienen que cumplir”, apuntó al referirse al plantel del Santo.Para Doña Paula, el triunfo será para el equipo de Paraná solo si sus jugadores hacen lo que ella les pide: “Un poquito de corazón”.“El resultado dependerá de los jugadores porque uno puede hacer fuerza desde acá, pero si ellos no cumplen…” fueron las palabras de la curandera de barrio El Sol. También bregó para que al rojinegro “no lo vendan los réferis, porque a Patronato muchas veces lo entregaron como un perro”.La abuela que, según contó, “lee sin anteojos y cuando va al médico, sale curándolos a ellos”, esta tarde tenía previsto ir a jugar al chin-chón.