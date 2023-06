Escuelas secundarias podrán participar de la primera edición del Concurso Separá

¿En qué consiste?



¿Cómo inscribirse?



En el marco de las políticas de sostenibilidad y reciclaje que la Municipalidad lleva a cabo, se impulsa el Concurso Separá, destinado a jóvenes. Propone la recolección de residuos escolares tales como: papeles y cartones, botellas y latas. Los estudiantes aprenderán sobre reciclaje y podrán ganar premios para sus escuelas.El concurso busca establecer vínculos que permitan colaborar con uno de los principales fines de la educación, formar ciudadanos críticos. Las inscripciones se realizan desde el 5 al 9 de junio, de forma online, en la sección de Convocatorias de la web de la Municipalidad.El objetivo es fomentar prácticas sostenibles y reforzar valores a favor del ambiente en estudiantes secundarios, a través de un concurso de reciclaje. A un año del Programa SEPARÁ, que se creó en el marco del Plan Integral de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), la Municipalidad sigue trabajando en la educación ambiental junto a escuelas e instituciones, poniendo en eje la doble contenerización, el trabajo de los Recuperadores Urbanos y la recuperación de los elementos en las plantas recicladoras.En esta primera edición el concurso consta de 5 etapas en las que las instituciones deberán movilizarse a favor de la separación de residuos:en esta instancia se profundizan conocimientos, enmarcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la agenda 2030. Los ejes de la capacitación son las etapas de la GIRSU y sus actores, separación de residuos, y el aprovechamiento del reciclaje.a cada escuela participante se le hará entrega de tachos para comenzar la separación. Los mismos se diferencian en: tachos de color verde para material reciclable limpio y seco (papel, cartón, botellas, latas, etc.), y tachos de color azul para contener materiales no reciclables como residuos orgánicos (yerba, café, restos de alimentos, etc.) e inorgánicos (algodón, toallitas, cartones sucios, etc.).cada escuela deberá subir un video creativo comentando a la comunidad cómo funciona el programa de separación de residuos “SEPARÁ” utilizado en la ciudad, y deberá ser publicado en Instagram y/o Tik Tok.de los materiales recolectados. Los mismos deben estar en condiciones para el reciclado.se realizará un encuentro final del concurso, con todas las escuelas participantes. En el mismo se hará la entrega de premios.Podrán inscribirse los cursos de 1°, 2° y 3° año de las Escuelas Secundarias y de Educación Técnica que se encuentran dentro de la zona que contempla el Programa SEPARÁ. Para la inscripción se deberá leer las Bases y Condiciones y llenar un formulario de inscripción, ambos se encuentran en la sección Convocatorias de www.parana.gob.ar