Programa Mirarnos: entregaron 330 anteojos en centro de Salud Illia de Paraná

Como parte del trabajo conjunto entre Nación, provincia y municipios, se entregaron los lentes del programa Mirarnos a las personas que realizaron los controles oftalmológicos, meses atrás, en el Centro de Salud Illia de Paraná.Al respecto, la subsecretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad, Natalia Osuna, detalló a Elonce que “es el segundo día donde se realizan entregas de anteojos en el marco del Programa Mirarnos. En esta ocasión entregamos los anteojos que pertenecen a los controles que se hicieron en el centro de salud Illia unos 330 lentes, que corresponden a unos 550 totales”“La entrega se llevó a cabo con turno previo y hubo algunos con los que no nos pudimos ubicar, por ello solicitamos que quienes deben retirar lentes se comuniquen con nosotros al 343 4597132 o dirigirse a nuestras oficinas en calle Malvinas y Santa Fe”.Asimismo, detalló que desde la Municipalidad asisten a aquellos vecinos no puedan adquirir mediante los programas que hay se buscan diversas alternativas. “Fuimos gestores de todas las personas que tenían obra social y no se hacían cargo de esta situación”, aseveró.En tanto, desde Nación, Adriana, sostuvo que “el programa fue bien recibido y esperamos que lo podamos volver a organizar y mientras tanto nosotros seguimos trabajando con estas personas. Es muy lindo ver como se emocionan los chicos y los adultos al poder ver agracias a sus nuevos lentes, es algo muy importante”.“El Programa comenzó siendo un nexo entre el Ministerio de Educación, Salud y Desarrollo Social, donde comenzó en escuelas rurales y había nenes desde los cinco a seis años que no leían y gracias a los lentes por primera vez pudieron leer”, cerró.